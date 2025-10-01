Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

La flotilla retransmite en directo su avance hacia Gaza. Reuters

Los militares israelíes asaltan la flotilla que se dirigía a Gaza

Despojados de la escolta española e italiana, los 47 barcos desoyen la orden hebrea de cambiar de rumbo y son finalmente incomunicados y abordados

Zigor Aldama

Zigor Aldama

Miércoles, 1 de octubre 2025, 19:51

Las 47 embarcaciones que partieron de diferentes puertos mediterráneos para componer la Flotilla Global Sumud y tratar de romper el cerco marítimo al que Israel ... somete a Gaza sabían perfectamente que la Marina hebrea no les permitiría alcanzar su objetivo. «Anoche, varios buques de guerra israelíes amenazaron nuestro convoy. Atacaron nuestras embarcaciones, intimidaron a nuestra tripulación e inutilizaron nuestras comunicaciones», contó este miércoles por la mañana David Adler, uno de los coordinadores generales de la organización activista Progressive International, en la que consideró que sería la última comunicación que iba a publicar a bordo de un barco que se encontraba ya a solo 120 millas náuticas -222 kilómetros- de Gaza.

