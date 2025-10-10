Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Imagen difundida por una brigada blindada sobre la salida nocturna de sus tanques hacia una segunda línea de despliegue. 188 Brigada Blindada

Israel declara el alto el fuego y las tropas se repliegan en Gaza

El ejército culminará su retirada a una segunda línea a mediodía después de iniciarr la movilización de madrugada en medio de bombardeos de la fuerza aérea

M. P.

Viernes, 10 de octubre 2025, 10:21

Comenta

Israel ha declarado el alto el fuego en Gaza. El gabinete del primer ministro, Benjamin Netanyahu, ha votado este viernes a favor de una tregua ... que el ejército ha comenzado a implementar de inmediato. Las tropas se retirarán a lo largo de este día a una nueva línea de defensa que deja libre aproximadamente un 25% del terreno que controlaba hasta ahora. A partir de este repliegue se abre un plazo de 72 horas para que Hamás entregue a los rehenes.

