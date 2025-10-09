Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente La Lotería Nacional del jueves deja el primer premio en un municipio donde nació uno de los pintores más famosos y otras doce localidades
Un joven palestino reparte caramelos entre los niños del campamento de Nuseirat para festejar el alto el fuego. AFP

Hamás dice que ha recibido «garantías» de que la «guerra ha terminado»

La organización islamista asume que el acuerdo con Israel sobre Gaza supone un «alto el fuego permanente» en vísperas de que el ejército se repliegue y se ponga en marcha la liberación de los rehenes

Mikel Ayestaran

Mikel Ayestaran

Jueves, 9 de octubre 2025, 20:47

Comenta

Hamás asume el «fin oficial de la agresión de las fuerzas de ocupación israelíes contra la Franja de Gaza». Su principal líder, Khalil al-Hayya, ... ha confirmado en su discurso que «se ha alcanzado un acuerdo de alto el fuego permanente» y que la organización ha recibido «garantías» de los enviados estadounidenses y de los mediadores árabes y turcos de que «la guerra ha terminado completamente».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Asaltan a una mujer en su casa, atada y amordazada, y le roban medio kilo de cocaína
  2. 2 Las tormentas descargan con fuerza en la Comunitat: estos son los municipios donde más ha llovido
  3. 3 ¿Dónde estuvo Mazón el 29-O?: el presidente responde
  4. 4

    Nuevo colapso en el hospital Clínico de Valencia
  5. 5 Última hora: Aemet activa un aviso rojo en Alicante por fuertes lluvias y amplía el naranja en Valencia hasta el sábado
  6. 6

    Mazón: «El Gobierno de España ha querido aprovechar la dana para tumbar al Consell»
  7. 7 Eva González: el paseo y el beso que desatan los rumores de noviazgo
  8. 8 La A-7 y la V-31, totalmente colapsadas este miércoles
  9. 9 Vuelve el miedo a Catarroja: coches precintados y barreras para proteger bajos
  10. 10 El exjugador del Valencia que se ha retirado con 30 años y se ha convertido en inversor inmobiliario

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Hamás dice que ha recibido «garantías» de que la «guerra ha terminado»

Hamás dice que ha recibido «garantías» de que la «guerra ha terminado»