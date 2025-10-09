Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Directo Català: «La suspensión hoy de la procesión cívica es definitiva»
Una mujer israelí se hace una foto con un hombre disfrazado de Donald Trump en Tel Aviv para festejar el acuerdo. AFP

Así es el calendario para que las armas callen en la Franja

El Gobierno israelí aprueba este jueves el acuerdo con Hamás, el ejército deberá replegarse en 24 horas y se espera a Trump el domingo en Jerusalén para pronunciar un discuso ante el Parlamento

M. Pérez

Jueves, 9 de octubre 2025, 10:55

Comenta

Tras el anuncio de que Israel y Hamás ultimaron un acuerdo para poner fin a la guerra en Gaza y devolver a los rehenes a ... sus hogares, aún quedan numerosos pasos por dar para implementar el acuerdo por fases.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Las primeras tormentas descargan ya en la Comunitat: hasta 35,6 litros en una hora
  2. 2 ¿Dónde estuvo Mazón el 29-O?: el presidente responde
  3. 3

    Procesan a Rafa Mir por agresión sexual «empleando violencia»
  4. 4 Aemet amplía el aviso naranja al litoral norte de Valencia por lluvias de 40 l/m2 por hora
  5. 5 La Generalitat cancela el espectáculo de drones de esta noche en la Ciudad de Las Artes
  6. 6 Asaltan a una mujer en su casa, atada y amordazada, y le roban medio kilo de cocaína
  7. 7 El valenciano que ha sido reconocido como el hombre más guapo del mundo
  8. 8 El BOE lo confirma: los trabajadores sufrirán un recorte en su nómina de hasta 95 euros desde enero de 2026
  9. 9 La previsión del tiempo el puente de octubre, día a día: dónde va a llover más en la Comunitat
  10. 10

    Amparo Fabra hará los segundos trajes de la fallera mayor infantil de Valencia 2026 y su corte tras la renuncia de Fabuel

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Así es el calendario para que las armas callen en la Franja

Así es el calendario para que las armas callen en la Franja