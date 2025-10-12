Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Familiares de los rehenes exigen su liberación en una concentración en Tel Aviv. AFP

Así será el intercambio de rehenes por presos: sin actos propagandísticos y con ataúdes examinados por artificieros

La Cruz Roja tendrá un papel determinante en el proceso que se prevé inminente

Luis López

Luis López

Domingo, 12 de octubre 2025, 13:12

Comenta

Mañana lunes, previsiblemente en menos de 24 horas, Hamás entregará a Israel los 22 rehenes que mantiene con vida (hay gran preocupación por la salud ... de dos de ellos) y los cadáveres de otras tantas personas (son 26, pero algunos aún no están localizados). A cambio, Israel liberará a cerca de 2.000 presos palestinos, 250 de ellos con penas muy elevadas. Bajar a la realidad todo este planteamiento, la gestión de este proceso, no será fácil. Y muchos detalles aún no están claros. Por ejemplo, si Hamás tiene a todos los cautivos juntos en una ubicación, o si los irá liberando en distintos puntos.

