Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente El Valencia CF encarga la venta en exclusiva de los terrenos de Mestalla
Momento en el que los cadáveres de los últimos rehenes llegan al instituto forense de Tel Aviv. AFP

Hamás incluye a un gazatí anónimo entre los cuerpos de los últimos cuatro rehenes devueltos a Israel

El ejército solo confirma las identidades de Tamir Nimrodi, Uriel Baruch y Eitan Levy e insta a los islamistas a «hacer todos los esfuerzos» para recuperar los restos de los demás cautivos fallecidos

M. Pérez

Miércoles, 15 de octubre 2025, 11:10

Comenta

Uno de los cuatro últimos cuerpos devueltos por Hamás a Israel no pertenece a un rehén. Así lo desvelan este miércoles los medios hebreos tras ... conocerse el resultado de las autopsias de los restos que fueron entregados durante la noche del martes a la Cruz Roja en un lugar indeterminado de la Franja. Tres de los cadáveres pertenecen al sargento Tamir Nimrodi , de 18 años; Uriel Baruch, de 35, y Eitan Levy, de 53 años. El cuarto sería el de un gazatí que no ha sido identificado.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Arrestan al dueño de un restaurante de Valencia por violar a una mujer mediante sumisión química
  2. 2 Mazón anuncia 500 euros para cada alumno afectado por la dana
  3. 3

    El emblemático restaurante que cierra sus puertas en El Carmen: «Nos fueron robando un barrio. No queremos transformarnos en lo que no somos»
  4. 4 Una finca se derrumba en Massarrojos con una familia dentro
  5. 5 Aemet pronostica tormentas en la Comunitat Valenciana para este miércoles y señala dónde lloverá
  6. 6 Ferran Torrent renuncia al Premi de les Lletres Valencianes
  7. 7 El triste y solitario final de Antonio Famoso, el hombre que llevaba muerto 12 años en su casa
  8. 8 Corrupción en el puerto de Valencia: «Si ese papel cae en manos de la Policía comprometes a gente muy importante»
  9. 9

    A la venta tres históricos hoteles en Valencia por más de 30 millones cada uno
  10. 10 Se derrumba una casa deshabitada en Patraix

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Hamás incluye a un gazatí anónimo entre los cuerpos de los últimos cuatro rehenes devueltos a Israel

Hamás incluye a un gazatí anónimo entre los cuerpos de los últimos cuatro rehenes devueltos a Israel