Los jóvenes políticos que se comen el mundo

«Lo arreglaremos». Así de convencido se mostró Donald Trump tras conocer la contundente victoria de Zohran Mamdani, musulmán, inmigrante y socialista, en las elecciones ... a la Alcaldía de Nueva York. Lo había intentado todo el establishment encabezado por el inquilino de la Casa Blanca y magnates como Elon Musk para frenar el avance del joven progresista, de 34 años, antes de la cita con las urnas. Pero ni los mensajes amenazantes ni el dinero evitaron una elección histórica, cimentada desde la cercanía que, ideologías aparte, podría representar un punto de inflexión para los jóvenes millennials y los candidatos políticos de la generación Z. Como ya había ocurrido en otros países -en Brasil, con Lula Da Silva, o en México, con Claudia Sheinbaum-, el demócrata confirmó que ser blanco de la ira del magnate puede llegar a ser una bendición.

«El alcalde electo no será el único candidato menor de 35 años que causará sensación en las próximas elecciones», vaticinó tras conocerse el triunfo de Mamdani Grace Smoker, vicepresidenta de estrategia de medios de Stu Looser & Co, un grupo consultor de medios políticos con sede en la Gran Manzana, en declaraciones a ABC News. «Este es un movimiento absolutamente nacional», añadió. Pero esta tendencia se extiende más allá de Estados Unidos; gana terreno en todo el mundo.

Hace apenas unas semanas Rob Jetten, el joven abiertamente gay y ecologista convertido en el azote de la extrema derecha en Países Bajos, se imponía en las elecciones neerlandesas, empujado tal vez por haber sido capaz de transmitir un mensaje positivo con su sonrisa perenne y una frase inspirada en el 'Yes, we can', de Barack Obama: 'Het kan wel'. Por eso y por su capacidad para acaparar la atención mediática. De hecho, durante la campaña no pasó una sola noche sin aparecer en televisión.

A sus 38 años, Jetten, apasionado de la política desde niño, aspira a ser el primer ministro de menor edad en la historia del país. Antes lo fue, con cuatro años menos y por poco tiempo, Gabriel Attal en Francia, donde otro político de nueva generación ya mueve los hilos y toma posiciones. Nacido en los suburbios parisinos en el seno de una familia de origen italiano, Jordan Bardella, se ha convertido con solo 30 años en la esperanza de los ultras galos. Marine Le Pen le cedió en 2021 el liderazgo oficial del RN y no le ha defraudado. Su buena presencia, una nueva imagen para romper con las raíces antisemitas y racistas de su formación, es uno de los méritos que los analistas conceden al 'hijo espiritual' de Le Pen que, además, sabe manejarse ante los medios.

Nativos digitales y con una mayor comprensión del mundo globalizado, estos nuevos líderes han hecho de su juventud virtud y han aprovechado las plataformas en línea para vender eficazmente sus campañas de una manera que sus homólogos mayores no pueden replicar. «Saben cómo comunicarse y escuchar. No se trata de hacer un TikTok, sino de comprender cuando estás rechinando los dientes», subrayó Grace Smoker en su valoración sobre lo ocurrido en los comicios de Nueva York.

Romper moldes

Expertos consultados por este periódico analizan las claves del éxito de estos políticos emergentes tomando como referencia los casos de Mamdani y Jetten, ya avalados por las urnas, que también rompen moldes por sus circunstancias personales y que han basado su campaña en reivindicaciones de clase que también movilizarían a mucha gente en ciudades como Londres o Madrid. «Es verdad que las dos victorias han sido rotundas, pero aún es pronto para anticipar un cambio de tendencia a nivel global», advierte Cristina García Carretero, consultora y analista de comunicación, que sí observa «rasgos comunes» en lo que se refiere a la estrategia comunicativa y electoral que han seguido ambos líderes y que «puede servir de modelo».

El tono y el estilo es una de las cuestiones que destaca la experta. «Esperanza, optimismo y toque de humor, especialmente en el caso de Mamdani», son las características que advierte en las campañas de los dos candidatos. «Mientras la extrema derecha está infundiendo miedo y busca una sociedad atemorizada y carente de esperanza por un futuro más próspero, cargando contra las élites políticas, estos jóvenes buscan conectar con otro de los factores más movilizadores de unas elecciones, la esperanza». Un mensaje que el alcalde electo de la 'ciudad que nunca duerme' logró que calara en todas las generaciones en los cinco distritos que recorrió entre quienes votaron por este 'outsider' de la política norteamericana.

«Naturalidad». Esta es la cualidad que, según Mario García Gurrionero, proyectan estos políticos de nuevo cuño. «Cada uno con sus matices, con sus diferencias, pero todos coinciden en trabajar desde la naturalidad, sin imposturas ni artificios. Proyectan -sostiene- aspectos que, además de formar parte de su personalidad, ayudan a remarcar atributos que en otra época nadie se hubiera atrevido a mostrar. Y al hacerlo conectan emocionalmente con la ciudadanía. Hablan su lenguaje», destaca este asesor de comunicación pública y director estratégico de CEG. Asesores de Comunicación para Deportistas de Élite. Un aspecto en el que coincide García Carretero. «Muestran el hambre propia de la juventud; un desparpajo y una osadía necesaria para hacer frente a los líderes de extrema derecha, a los que pocos se atreven a contestar con tanta naturalidad. El origen de uno y la condición del otro son claros ejemplos de ello. Se ponen en primera fila de 'combate' sin miedo. Podríamos decir que se produce un combate electoral basado en la provocación», concluye la consultora.

La calle digital

Los politólogos también comparten criterio a la hora de dibujar el perfil del candidato tipo. «Vamos hacia un perfil cuyo posicionamiento es de calle y no de cuna, con mucho olfato para detectar preocupaciones y frustraciones de la sociedad y adaptar su programa», afirma García Gurrionero. «Eso permite una fuerte identificación con diferentes capas de la sociedad y un vertiginoso aumento de su visibilidad no sólo entre sus posibles votantes. Son jóvenes animales políticos con mucha piel e instinto para la comunicación». «Mamdani ha sabido aterrizar la ideología a los problemas de la calle, del día a día. Y lo mismo ha ocurrido con Jetten, con la vivienda, la salud y la educación como pìlares de su campaña», añade la analista de comunicación.

Pero hay otra calle que se ha convertido en uno de los grandes activos de estos líderes: la digital, las redes sociales. «La comunicación digital es una prolongación de la calle por la que pasean los candidatos y hacen llegar sus propuestas», indica el director estratégico de CEG, que también pone en valor su manejo de los 'timing'. «Al leer bien el mapa pueden anticipar contextos y llegar primero. Y cuando llegas primeros, pones la bandera y cuentas la (tu) verdad). «Tampoco han fiado todo a lo digital», replica García Carretero. «Mamdani ha callejeado, ha subido al autobús urbano... Una campaña de éxito necesita combinar lo digital y lo físico; el contacto es fundamental», zanja.