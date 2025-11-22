Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Mamdani, inmigrante y musulmán, defiende que en Nueva York cabe todo el mundo. EFE

Los jóvenes políticos que se comen el mundo

'Generación Mamdani' ·

Proyectan naturalidad, hablan el lenguaje de la ciudadanía y transmiten esperanza. Expertos analizan las claves del éxito de unos líderes que hacen de su edad virtud

Izaskun Errazti

Sábado, 22 de noviembre 2025, 14:17

Comenta

«Lo arreglaremos». Así de convencido se mostró Donald Trump tras conocer la contundente victoria de Zohran Mamdani, musulmán, inmigrante y socialista, en las elecciones ... a la Alcaldía de Nueva York. Lo había intentado todo el establishment encabezado por el inquilino de la Casa Blanca y magnates como Elon Musk para frenar el avance del joven progresista, de 34 años, antes de la cita con las urnas. Pero ni los mensajes amenazantes ni el dinero evitaron una elección histórica, cimentada desde la cercanía que, ideologías aparte, podría representar un punto de inflexión para los jóvenes millennials y los candidatos políticos de la generación Z. Como ya había ocurrido en otros países -en Brasil, con Lula Da Silva, o en México, con Claudia Sheinbaum-, el demócrata confirmó que ser blanco de la ira del magnate puede llegar a ser una bendición.

