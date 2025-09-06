Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Una calle bloqueada por escombros y objets quemados tras los disturbios en Numea, territorio francés de Nueva Caledonia, en mayo de 2024 AFP

La vuelta de tuerca de Macron

Nueva Caledonia ·

París propone una pseudosoberanía para el archipiélago para calmar el deseo secesionista de la población nativa

Gerardo Elorriaga

Gerardo Elorriaga

París

Sábado, 6 de septiembre 2025, 21:46

Francia es un territorio difícil de gobernar. El 'premier' británico Winston Churchill reconocía que su política resultaba complicada, pero también aseguraba que nunca se vendría ... abajo un país capaz de fabricar 360 tipos de quesos. Además de ese abundante surtido de productos lácteos, nuestros vecinos cuentan con unas fronteras también vastas y diversas. Porque Francia limita al norte con el Canal de la Mancha, al este con Bélgica, Luxemburgo, Alemania, Suiza e Italia, al sur con España y al oeste con Brasil. Porque, más allá del hexágono continental, la geografía de la potencia gala se extiende a través de tres continentes.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere el cantante valenciano Azuquita, miembro de los Rumba Kings, a los 47 años
  2. 2 Maribel Vilaplana habla por primera vez del día de la dana: «Durante estos diez meses he vivido sometida a una presión insoportable»
  3. 3 Un surfista muere tras ser mordido por un tiburón en una playa
  4. 4

    Bienvenidos al Roig Arena, un nuevo coloso para la ciudad
  5. 5 Investigan una llamada de la víctima de Xirivella a su asesino la mañana del crimen
  6. 6 Tres pistoleros en busca y captura por los tiroteos de Alaquàs, Alfafar y Xirivella
  7. 7 Rocío Flores vuelve a Telecinco: «Mi madre me ha destrozado la vida, pero es mi madre»
  8. 8 Muere un motorista en un accidente en Aldaia
  9. 9

    La vuelta al cole de un cincuentón en Valencia
  10. 10 Lamine Yamal y su felicitación más tierna: «Te amo primer hijo»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias La vuelta de tuerca de Macron

La vuelta de tuerca de Macron