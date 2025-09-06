Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Gendarmes hacen guardia en el barrio marginal de Koungou, en la isla francesa de Mayotte AFP

Los restos del Imperio francés

El grado de autonomía diferencia a los Departamentos de Ultramar de las mejor provistas Colectividades de Ultramar, los dos regímenes administrativos que cobijan a las once posesiones francesas

Gerardo Elorriaga

Gerardo Elorriaga

París

Sábado, 6 de septiembre 2025, 21:44

El grado de autonomía diferencia a los Departamentos de Ultramar de las mejor provistas Colectividades de Ultramar, los dos regímenes administrativos que cobijan a las ... once posesiones francesas diseminadas por el Atlántico, Caribe, Sudamérica y Oceanía. La diversidad social y cultural es vasta y, a ese respecto, poco tienen que ver los habitantes de las islas de San Pedro y Miquelón, muchos de origen vasco, a 25 kilómetros de Terranova, de quienes habitan la de Mayotte, desgajada de las Comoras, mayormente musulmanes y de origen malgache, árabe y africano.

