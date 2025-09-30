Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Directo Última hora de la alerta por lluvias en Valencia
El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, conversa con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, en una foto de archivo. REUTERS

Von der Leyen afirma que una acción europea «contundente» tendrá un «enorme impacto» sobre la guerra en Ucrania

El bloque comunitario discutirá su seguridad y el décimo noveno paquete de sanciones a Rusia en la cumbre de Copenhague este miércoles

Olatz Hernández

Olatz Hernández

Martes, 30 de septiembre 2025, 09:28

Cuando han pasado tres años y siete meses del inicio de la invasión rusa a Ucrania, Bruselas cree que Europa se encuentra en un momento ... decisivo en el que una «acción contundente» por su parte puede tener «un enorme impacto» sobre el conflicto. Así lo ha asegurado este martes la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, quien ha invitado al secretario general de la OTAN, Mark Rutte, a participar en el quinto colegio de comisarios centrado en Defensa que ha organizado esta institución. Una reunión previa a la cumbre de líderes en Copenhague, que debatirá sobre la seguridad europea y la iniciativa de crear un 'muro de drones' frente a Rusia.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Valencia mantiene el martes la suspensión de clases en barrios inundables y el Marítimo y otros 44 municipios las cancelan
  2. 2 Playas inundadas en Gandia, alcantarillado desbordado y corte de calles tras una tromba que ya supera los 200 litros
  3. 3 «Señor ministro, usted es imbécil»
  4. 4 Valencia mantiene el martes la suspensión de clases en barrios inundables y el Marítimo y otros 44 municipios las cancelan
  5. 5 Aplazado: el Valencia-Oviedo se juega este martes a las 20 horas
  6. 6 Tensa vigilia en Aldaia: La Saleta se desborda de madrugada pero las compuertas cumplen su papel
  7. 7 Bonaire cierra al empeorar el temporal tras abrir con apenas 20 tiendas en marcha
  8. 8 Mapa | Los municipios valencianos más afectados por el exhuracán Gabrielle
  9. 9 Todos los ojos en Catarroja miran a la calle Pelayo
  10. 10 La zona dana resiste: Manises, Aldaia y Pedralba, las localidades más afectadas por el momento

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Von der Leyen afirma que una acción europea «contundente» tendrá un «enorme impacto» sobre la guerra en Ucrania

Von der Leyen afirma que una acción europea «contundente» tendrá un «enorme impacto» sobre la guerra en Ucrania