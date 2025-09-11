Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Mandelson (izquierda) y Starmer, en su última foto juntos durante una visita del primer ministro a Washington. Reuters

Starmer despide a su embajador en EE UU por sus relaciones con Epstein

Lord Mandelson definió al magnate acusado de pedofilia como su «mejor amigo» en el famoso libro de su 50º cumpleaños y le aconsejó cómo afrontar los cargos judiciales

M. Pérez

Jueves, 11 de septiembre 2025, 13:05

El primer ministro británico, Keir Starmer, ha despedido a su embajador en Estados Unidos, Lord Mandelson, debido a las revelaciones sobre su amistad con el ... pedófilo Jeffrey Epstein. El libro sobre el 50º cumpleaños del magnate que se suicidó en prisión por sus vínculos con el tráfico sexual de menores continúa proporcionando disgustos a quienes colaboraron en su edición.

