Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Vuelos restrasados hasta cuatro horas en Valencia y Alicante por el ciberataque a aeropuertos europeos
Donald Tusk, primer ministro polaco EP

Polonia despliega su fuerza aérea tras un ataque ruso a Ucrania cerca de su frontera

Este episodio tiene lugar después de que la Guardia Fronteriza polaca haya denunciado que dos aviones de combate rusos han sobrevolado «a baja altura» la plataforma petrolífera Petrobaltic

C.P.S.

Sábado, 20 de septiembre 2025, 10:54

El Ejército polaco ha anunciado a primera hora de la mañana de este sábado el despliegue de aviones de su fuerza aérea para garantizar la ... seguridad de su espacio aéreo en respuesta a un ataque perpetrado por Rusia en el oeste de Ucrania, cerca de la frontera con Polonia, han informado las propias Fuerzas Armadas del país miembro de la OTAN.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Seis heridos tras saltarse un vehículo un control de la Guardia Civil en la AP-7 y embestir a una patrulla
  2. 2

    Polo despreció el mail de las 18.43 horas sobre el enorme caudal del Poyo: «¿A quién iba a llamar?
  3. 3

    Otra noche de tensión por las novatadas en Valencia
  4. 4 La promesa de Morientes a la afición del Valencia CF: «Tengo que daros lo que os quité»
  5. 5 Colapso en el by-pass, la V-30 y en diversas calles de Valencia en la tarde de este viernes
  6. 6 Detenido el conductor del patinete que huyó tras atropellar a una mujer de 70 años en Torrent
  7. 7 Escarlett ya es persona: la jueza ordena inscribir en el Registro Civil a la bebé no nacida en la dana
  8. 8 El rascacielos residencial más alto de Europa estará en la Comunitat: 230 metros con skybar, cine y piscinas climatizadas
  9. 9 Aemet activa este fin de semana un aviso amarillo en Valencia y Castellón por lluvias y tormentas e indica donde caerán
  10. 10 Cortes de tráfico en la A-7 por obras hoy sábado: horarios e intinerarios alternativos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Polonia despliega su fuerza aérea tras un ataque ruso a Ucrania cerca de su frontera

Polonia despliega su fuerza aérea tras un ataque ruso a Ucrania cerca de su frontera