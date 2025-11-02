Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Friedrich Merz, durante una reciente rueda de prensa al término de una asamblea europea. EP

El número de peticionarios de asilo cae en Alemania tras las políticas restrictivas de Merz

Los conservadores quieren abrir el camino para el retorno de los sirios a su país mientras Berlín negocia directamente con los talibanes la repatriación de delincuentes afganos

Juan Carlos Barrena

Juan Carlos Barrena

Domingo, 2 de noviembre 2025, 13:00

El endurecimiento de la política migratoria y de acogida del Gobierno que dirige el canciller federal, el conservador Friedrich Merz, está conduciendo a un apreciable ... retroceso de la solicitudes de asilo en Alemania. El número de peticionarios registró en octubre una caída del 55% frente al mismo mes del pasado año, según informaciones del Ministerio federal de Interior.

