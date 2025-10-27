Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente El Gordo de La Primitiva deja dos premios de 83.000 euros en dos provincias
Inmigrantes en el paso de Calais, en Francia, uno de los puntos sensibles del continente. Reuters

Europa, más hostil a la inmigración

Radiografía de las políticas en los principales estados, bajo el auge de la extrema derecha

E. Bonet/ D. Menor/ O. Hernández/ L. Salazar-Saborío

París/ Roma / Bruselas / Londres

Lunes, 27 de octubre 2025, 00:02

Comenta

El debate sobre cómo encauzar las políticas migratorias constituye desde hace años un punto ineludible en la agenda europea, con sus aristas más afiladas en ... los últimos tiempos ante la efervescencia de la ultraderecha que azuza la restricción de la acogida a extranjeros extracomunitarios y el derecho de asilo. Significativas capitales europeas han presionado a Bruselas para que este desafío esté entre sus prioridades. En España, el PP acaba de presentar un programa, con el que busca situarse entre «el buenismo» del PSOE y «el extremismo» de Vox, que apuesta por una inmigración regulada y cualificada a través de un visado por puntos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Cambia el examen de armas para los vigilantes de seguridad privada y será más difícil a partir del 20 de diciembre
  2. 2

    Los valencianos reparten culpas por la dana: falló el Gobierno de Sánchez y señalan a Mazón
  3. 3 Aemet anuncia más lluvias para la próxima semana en la Comunitat Valenciana: cuándo y dónde caerán
  4. 4

    Así se fraguó la tormenta que arrasó Valencia
  5. 5

    La policía francesa detiene a dos sospechosos por el robo en el Louvre
  6. 6 El histórico récord que se ha batido en Valencia
  7. 7

    Un amasijo de desolación y chatarra junto a la A-3
  8. 8

    La familia valenciana de un divo como Raphael
  9. 9

    Mayrén y los famosos: un mundo de amantes, drogas y mucho alcohol
  10. 10 La comedia con la que Jack Nicholson ganó un Oscar se emite este domingo en televisión: «Imprescindible y deliciosa»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Europa, más hostil a la inmigración

Europa, más hostil a la inmigración