La mayor subida de los presupuestos de Catalá para 2026 recae en vivienda y urbanismo
Panel informativo con la cancelación y retrasos en numerosos vuelos. EFE

Una nueva incursión de un dron obliga a cerrar el aeropuerto de Lieja

El tráfico aéreo se detuvo durante 30 minutos tras el avistamiento de una aeronave no autorizada este viernes

Olatz Hernández

Olatz Hernández

Viernes, 7 de noviembre 2025, 14:31

Comenta

El avistamiento de un dron en las inmediaciones del aeropuerto de Lieja desató de nuevo el caos este viernes. El tráfico aéreo tuvo que ser ... suspendido durante treinta minutos en el que es el segundo incidente de este tipo en lo que va de semana en el país, después de que este martes, una incursión de varios drones obligara a cerrar los aeropuertos de Bruselas y Lieja, lo que hizo que numerosos vuelos tuvieran que ser desviados.

