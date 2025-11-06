Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El ministro de Defensa belga, Theo Franken. AFP

Bélgica aumentará la vigilancia y prohibirá el vuelo de drones sobre «zonas sensibles»

El país dará orden de abatir cualquier aparato sospechoso tras el caos provocado por las recientes incursiones aéreas, que obligaron a cerrar los aeropuertos de Bruselas y Lieja

Olatz Hernández

Olatz Hernández

Jueves, 6 de noviembre 2025, 17:33

Comenta

La seguridad aérea se ha convertido en un asunto de Estado en Bélgica. El Gobierno belga ha convocado de urgencia este jueves un Consejo de ... Seguridad Nacional para abordar la reciente crisis de drones que vive el país, después de que esta semana se detectaran incursiones de aeronaves no tripuladas sobre zonas estratégicas, que obligaron a cerrar el espacio aéreo belga y suspender el tráfico aéreo de los aeropuertos de Bruselas y Lieja durante varias horas. Ante esta situación, el Ejecutivo belga ha anunciado que presentará un decreto de ley que prohibirá el vuelo de drones no autorizados sobre «zonas sensibles», que pondrá en marcha su Centro Nacional de Seguridad del Espacio Aéreo y que preparará un plan para aumentar sus capacidades antidrones.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Presidencia resuelve el misterio: Mazón firmó en el Ventorro la resolución del listado de estudiantes deportistas de elite
  2. 2 Aemet activa un aviso amarillo este jueves por lluvias fuertes con tormenta en la Comunitat y señala dónde caerán
  3. 3 El capitán corrupto del puerto de Valencia: «Si el jefe del EDOA quiere algo que me lo pida»
  4. 4

    Así quedan las conexiones de la Saleta y el Poyo con el nuevo cauce
  5. 5

    El nuevo hospital Quirón de Valencia tendrá 116 habitaciones e irá en una parcela de 4.500 metros junto a La Fe
  6. 6 Fallece Manolo Molero, dueño de Futurama y guardián del cómic en Valencia durante cuatro décadas
  7. 7 Un herido tras arrollar una furgoneta a dos motoristas en Valencia
  8. 8

    Los datos de la gran barrancada: de 1.200 a 3.500 metros cúbicos por segundo en cuestión de minutos
  9. 9

    El emérito pasa factura a la Reina y Sánchez
  10. 10 Arrestado por violar a su sobrina de seis años y con autismo en Valencia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Bélgica aumentará la vigilancia y prohibirá el vuelo de drones sobre «zonas sensibles»

Bélgica aumentará la vigilancia y prohibirá el vuelo de drones sobre «zonas sensibles»