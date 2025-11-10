Arranca el juicio contra el médico que dejó seis muertos y 300 heridos en un mercado de Navidad Taleb Jawad al-Abdulmohsen, de 51 años, se estrelló con un UV contra la población el 20 de diciembre de 2024 en Magdeburgo

El médico saudita acusado de embestir a una multitud en el mercado de Navidad de Magdeburgo, en Alemania en 2024, compareció este lunes en el inicio de su juicio por este ataque que dejó seis muertos y más de 300 heridos.

Durante más de cuatro meses, la justicia alemana buscará esclarecer los motivos que llevaron a Taleb Jawad al-Abdulmohsen, de 51 años, a cometer este ataque con un SUV el 20 de diciembre.

Los fiscales afirman que Abdulmohsen, crítico del islam y partidario de ideas de extrema derecha, actuó motivado por «la insatisfacción y la frustración».

«Matar al mayor número de personas posible»

Su objetivo, señalaron, era «matar al mayor número de personas posible». Un niño de nueve años y cinco mujeres de entre 45 y 75 años fallecieron en este ataque en el este de Alemania.

Abdulmohsen sonrió al comenzar el juicio, mientras se sentó en un cubículo a prueba de balas. El saudita está acusado de asesinato de seis personas e intento de asesinato de otras 338. Según la acusación, se enfrenta a una pena de cadena perpetua.

El gran número de víctimas y testigos llevó a las autoridades a construir una sala temporal como sala de audiencias, ya que ningún tribunal en el estado de Sajonia-Anhalt podía acoger el juicio.

El perfil atípico del sospechoso copó la atención tras el ataque, que además de reavivar la cuestión migratoria a dos meses de unas elecciones generales, cuestionó las fallas de seguridad durante el evento.

Su pasado

Abdulmohsen llegó a Alemania en 2006 y obtuvo el estatuto de refugiado diez años después. Trabajaba como psiquiatra desde 2020 pese a las dudas que existían sobre sus competencias.

En las redes sociales, multiplicaba declaraciones confusas, hostiles hacia la religión musulmana con la que había roto y marcadas por el conspiracionismo de extrema derecha. Conocido por las autoridades, también criticaba al gobierno alemán por su supuesta complicidad en la «islamización» del país.

La tragedia de Magdeburgo incrementó la presión sobre el entonces jefe de gobierno, el socialdemócrata Olaf Scholz, en plena campaña electoral. El partido de extrema derecha AfD organizó una concentración en la ciudad tres días después, antes de obtener un histórico segundo lugar en las elecciones de febrero.

