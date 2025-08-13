Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Friedrich Merz y Volodímir Zelenski, en su encuentro en Berlín. AFP

Una 'habitación secreta' para Merz y Zelenski en Berlín para conversar con Trump y sus aliados europeos

La videoconferencia ha sido blindada contra el espionaje ruso y reúne a la UE, la OTAN y los seis países con un alto peso en Europa que se han coaligado para buscar la paz en Ucrania

Miguel Pérez

Miércoles, 13 de agosto 2025, 14:54

La cumbre virtual sobre la guerra de Ucrania convocada este miércoles por el canciller alemán se desarrollará desde una sala secreta del Gobierno en Berlín. ... Así lo ha publicado el diario 'Bild', en cuyas páginas se afirma que Friedrich Merz ha elegido un «piso secreto» en coordinación con los servicios secretos con el fin de que la conferencia no pueda ser espiada por la Inteligencia rusa. La preocupación es máxima, especialmente después de que unos investigadores estadounidenses hayan encontrado ciertas evidencias rusas en un ataque al sistema informático de la Corte federal de Estados Unidos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Una niña de seis años muere tras ser atropellada por una ambulancia en el centro de Valencia
  2. 2 El nuevo centro comercial de Valencia, que será el más grande de España, cambia de manos
  3. 3 A prisión por violar a una turista en Valencia mientras sus amigos se ríen y la graban
  4. 4 Un joven herido al ser arrollado su patinete en un paso de peatones de Valencia
  5. 5

    Cuatro jóvenes que veranean en el Mareny Blau y sus mejores planes: «Conocemos cada esquina»
  6. 6 Varapalo para Carlos Soler en su regreso al PSG
  7. 7 Aemet mantiene un doble aviso amarillo por calor este miércoles en la Comunitat, prevé más tormentas y señala las zonas donde caerán
  8. 8 Al menos 15 niños con lesiones oculares por una atracción de feria
  9. 9 Cierran al baño cuatro playas de Oliva por contaminación fecal
  10. 10

    Hasta tres parques de bomberos de Valencia cerrados con riesgo extremo de incendios

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Una 'habitación secreta' para Merz y Zelenski en Berlín para conversar con Trump y sus aliados europeos

Una &#039;habitación secreta&#039; para Merz y Zelenski en Berlín para conversar con Trump y sus aliados europeos