Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Declarados sendos incendios forestales en Alcoi y Siete Aguas
Friedrich Merz y Volodímir Zelenski al término de una cumbre germano-ucraniana. AFP

Líderes europeos convocan este miércoles una reunión con Zelenski y Trump para «presionar a Rusia»

El canciller alemán, Friedrich Merz, organiza «conversaciones virtuales» en las que participarán sus homólogos de Finlandia, Francia, el Reino Unido, Italia y Polonia

M. Pérez

Lunes, 11 de agosto 2025, 18:05

Alemania realizará este miércoles un esfuerzo multilateral para acercar posiciones entre Europa, el líder ucraniano Volodímir Zelenski y el presidente de Estados Unidos antes de ... la histórica reunión del viernes en Alaska entre Donald Trump y Vladímir Putin.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Uno de los fallecidos en el accidente de avioneta en Requena es hijo de un exconseller de Hacienda
  2. 2 La serie que ha fascinado a Arturo Pérez-Reverte: «Son 10 capítulos que se me han hecho cortos»
  3. 3

    De icono de la paella a parking de caravanas con piscina
  4. 4 Mario Vaquerizo la lía con su pregón en un municipio de la Comunitat: «Bochornoso espectáculo»
  5. 5

    El Valencia busca ahora un nueve rematador que compita con Hugo Duro
  6. 6 Una brillante bola de fuego cruza el cielo de Valencia a miles de kilómetros por hora
  7. 7 Doble palo para Mamardashvili en el primer partido oficial del Liverpool
  8. 8

    El plan para apartar a Ninet por no tener título prevé amortizar otras dos plazas en el MuVIM
  9. 9

    Las fisuras en el robo del reloj de Calatrava
  10. 10

    Las «cacerías» de la cazadora Morant

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Líderes europeos convocan este miércoles una reunión con Zelenski y Trump para «presionar a Rusia»

Líderes europeos convocan este miércoles una reunión con Zelenski y Trump para «presionar a Rusia»