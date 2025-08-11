Líderes europeos convocan este miércoles una reunión con Zelenski y Trump para «presionar a Rusia»

Alemania realizará este miércoles un esfuerzo multilateral para acercar posiciones entre Europa, el líder ucraniano Volodímir Zelenski y el presidente de Estados Unidos antes de ... la histórica reunión del viernes en Alaska entre Donald Trump y Vladímir Putin.

La cancillería dirigida por Friedrich Merz tiene previsto coordinar «conversaciones virtuales» con los líderes de Finlandia, Francia, el Reino Unido, Italia y Polonia –las naciones firmantes de una declaración conjunta este fin de semana–, a quienes se unirán el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, y Úrsula von der Leyen y Antonio Costa por parte de la Unión Europea. Finalmente intervendrán Zelenski, Trump y su vicepresidente JD Vance, que este mismo lunes ha anunciado que trabaja para alumbrar una nueva cumbre a tres bandas entre los presidentes de EE UU, Ucrania y Rusia..

Un comunicado de la cancillería germana ha explicado que las conversaciones se centrarán en «nuevas opciones para ejercer presión sobre Rusia» y «la preparación de posibles negociaciones de paz». En este apartado se decatirán las «cuestiones relacionadas con reclamaciones territoriales y de seguridad».

Los líderes de Italia, Francia, Alemania, Polonia, Finlandia y el Reino Unido suscribieron este fin de semana una declaración en la que sostienen que «solo un enfoque que combine una diplomacia activa, el apoyo a Ucrania y la presión sobre la Federación Rusa» puede acabar con la guerra. Los gobernantes, junto con Von der Leyen, aseguran que el «camino a la paz no puede ser decidido sin Kiev», reivindican el cese de las hostilidades para conseguir unas «conversaciones fructíferas» y expresan su compromiso con el «principio de que las fronteras internacionales no deben ser cambiadas a la fuerza y la línea actual de contacto debería ser el punto inicial de las negociaciones».

Los seis países europeos se erigen como tractores de esta iniciativa en Europa, amparados bajo el impulso de la denominada coalición de voluntarios. Horas antes, el presidente español, Pedro Sánchez, mantuvo una conversación telefónica con Zelenski en la que le transmitió el mensaje de que «nada de Ucrania sin Ucrania». Sin embargo, el jefe del Ejecutivo ha sido excluido del comunicado que firman el presidente francés Emmanuel Macron, la primera ministra italiana Georgia Meloni, el canciller alemán Friedrich Merz, el primer ministro polaco Donald Tusk, el 'premier' británico Keir Starmer, el presidente finlandés Alexander Stubb y la presidenta de la Comisión Europea Ursula Von der Leyen, La carta dedica un agradecimiento a Donald Trump por su esfuerzo en forzar una negociación de paz con Putin.