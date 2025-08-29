Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Trump planea deportar a Guatemala a más de 600 menores sin acompañar

La nueva escalada incluye redadas masivas en Chicago, aunque la justicia ha fallado en favor de los 600.000 venezolanos a los que se anularon sus visados de residencia temporal

Mercedes Gallego

Mercedes Gallego

Corresponsal. Nueva York

Viernes, 29 de agosto 2025, 21:40

El gobierno de Donald Trump ha puesto en marcha un plan para devolver a Guatemala cientos de menores no acompañados que llegaron solos a Estados ... Unidos y se encuentran bajo su custodia, algo que va en contra de numerosos convenios internacionales sobre la protección de menores, empezando por la Convención sobre los Derechos del Niño de 1989.

