Trump da un giro y pide a los republicanos que voten a favor de publicar los informes de Epstein

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha pedido este domingo por la noche -madrugada del lunes en España- a los republicanos de la Cámara ... de Representantes que apoyen la publicación de los archivos del delincuente sexual convicto Jeffrey Epstein, cuatro días después de que un comité del órgano legislativo publicara una serie de correos en los que el criminal fallecido afirmaba que Trump «pasó horas» con una de las víctimas de la red.

«Los republicanos de la Cámara de Representantes deberían votar a favor de la publicación de los archivos de Epstein, porque no tenemos nada que ocultar», ha declarado el inquilino de la Casa Blanca en una publicación en Truth Social.

El magnate republicano ha alegado que «el Departamento de Justicia ya ha entregado al público decenas de miles de páginas sobre Epstein» y ha subrayado que también «está investigando a varios demócratas (Bill Clinton, Reid Hoffman, Larry Summers, etc.) y su relación con Epstein». «El Comité de Supervisión de la Cámara puede tener todo aquello a lo que tenga derecho legalmente, ¡me da igual!», ha manifestado.

«A nadie le importó Jeffrey Epstein cuando estaba vivo y, si los demócratas tuvieran algo que mostrar, lo habrían hecho público antes de nuestra aplastante victoria electoral», ha defendido, lamentando que «algunos miembros del Partido Republicano están siendo utilizados», después de que algunos miembros de la formación hayan roto filas en las últimas semanas pidiendo transparencia, como la congresista Marjorie Taylor Greene, uno de los grandes apoyos legislativos durante el primer mandato de Trump.

Una votación polémica

El inquilino de la Casa Blanca ha argumentado que «es hora de dejar atrás esta farsa demócrata perpetrada por lunáticos de la izquierda radical para desviar la atención del gran éxito del Partido Republicano». «Empecemos a hablar de los logros sin precedentes del Partido Republicano y no caigamos en la trampa de Epstein, que en realidad es una maldición para los demócratas, no para nosotros», ha argüido.

El cambio de postura del mandatario estadounidense ha llegado después de que una petición para forzar la votación sobre la desclasificación de dichos archivos alcanzase los votos necesarios con el apoyo de algunos republicanos, entre ellos el de Greene. Varios de quienes conforman ese grupo han predicho que, de llegar al pleno, decenas de republicanos votarían a favor, con el representante por Kentucky Thomas Massie afirmando que la cifra podría alcanzar el centenar, casi la mitad de los 2019 que ocupan la bancada republicana.

Si la Cámara de Representantes aprueba la medida, aún tendría que ser aprobada por el Senado y firmada por Trump para que se haga efectiva la publicación. La semana pasada, estos dos pasos aún parecían inciertos, pero la declaración de Trump sugiere que podrían llevarse a cabo. En el Senado, con todo y debido a las reglas de filibusterismo, la propuesta podría necesitar hasta 13 apoyos republicanos.