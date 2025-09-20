Trump anuncia un nuevo ataque contra una narcolancha en el Caribe

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha confirmado este viernes que el Ejército ha realizado un nuevo ataque «letal» contra un «barco afiliado a ... una organización terrorista» y ha confirmado la muerte de tres presuntos narcotraficantes. «Bajo mis órdenes, el Secretario de Guerra ha ordenado un ataque contra un buque en el área de responsabilidad del Comando sur de los Estados Unidos», publicó el mandatario en su cuenta de Truth Social.

Trump confirmó que tres narcotraficantes han fallecido a causa del ataque militar y que el servicio de Inteligencia confirmó que la embarcación traficaba con narcóticos ilícitos por una ruta que tenía como destino Estados Unidos. Con este ataque, son cuatro las embarcaciones asociadas con el narcotráfico que han sido hundidas en las costas del Caribe. En agosto, Estados Unidos incrementó su presencia militar en aguas internacionales, en las proximidades a la costa de Venezuela, justificando la necesidad de combatir el tráfico de drogas.

Aunque las autoridades han confirmado que las embarcaciones de los últimos tres ataques provenían de Venezuela, en este caso Trump no ha aclarado el origen de la lancha ni la nacionalidad de sus tripulantes. El magnate, al igual que en los anteriores ataques, anunció la destrucción de la embarcación con un vídeo sin audio donde se observa una lancha de tonos azules en movimiento y que después explota ante el impacto de un proyectil.

De acuerdo con los datos proporcionados por el republicano, el Comando sur ha destruido tres embarcaciones adjudicadas al narcotráfico y eliminado a 17 presuntos criminales, de los cuales se desconoce su identidad. Tampoco se tiene detalle de las cantidades de droga que supuestamente transportaban.

Este mismo viernes, el ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, informó que el Ejército venezolano había realizado una maniobra militar «exitosa» en la isla de La Orchila, en aguas venezolanas del mar Caribe, ante el despliegue estadounidense en la región que ha provocado tensiones y que el presidente Nicolás Maduro ha tildado como «una amenaza».

Maduro insiste en que la movilización estadounidense es un plan para forzar un «cambio de régimen» e imponer en su nación un «Gobierno títere» que satisfaga intereses de Washington.

Sin embargo, Trump negó el jueves haber mantenido conversaciones con miembros de su Gobierno para planear un «cambio de régimen» en Caracas.