Trump pidió al presidente ucraniano investigar a los Biden El presidente de Estados Unidos, Donald Trump. / EP La Casa Blanca revela la transcripción de la llamada telefónica entre ambos mandatarios, que recoge la insistencia del estadounidense en las pesquisas sobre su rival político y su hijo | Será el arma de los demócratas para impulsar el 'impeachment' MERCEDES GALLEGO Corresponsal en Nueva York Miércoles, 25 septiembre 2019, 19:05

Bajo amenaza de 'impeachment', la Casa Blanca de Trump ha hecho pública de manera expedita la transcripción de la llamada que hiciera el mandatario el pasado 25 de julio al presidente ucraniano Volodímir Zelenski, que se le presentó como un arduo admirador.

En realidad no se trata de una transcripción, sino de las notas que tomaron sobre la marcha los empleados de la Situation Room, motivo por el que los legisladores demócratas no confían en su veracidad, dada la trayectoria de la Casa Blanca en manipulación de vídeos y comunicados falseados. La llamada, al parecer, no fue grabada. Eso haría difícil probar que Trump presionara a un mandatario extranjero para dañar a su rival potencial en las próximas elecciones, pero el 'impeachment' no es un proceso penal, sino un juicio político donde no es necesario demostrar la acusación 'más allá de la duda razonable', como instruyen los jueces.

La llamada, además, ofrece una mirada íntima a la forma en la que el actual presidente de EE UU conduce los negocios de su país y cómo se ganan su confianza otros mandatarios. Zelenski parece conocer bien su personalidad y cómo adular su ego. Desde el principio se presenta como un rendido admirador y le da crédito por su propia victoria al haber copiado de él la estrategia que dio a este humorista de televisión una abrumadora victoria en las urnas. «Te confieso que he aprendido de ti», le dice. «Hemos usado muchos de tus talentos y conocimientos para ganar las elecciones». Para que no queden dudas, utiliza su propio lenguaje y le dice que «vamos a drenar el pantano», uno de los eslóganes de Trump. «Eres un gran maestro para nosotros», le asegura.

No hay duda de que la llamada fue «muy agradable», como ha dicho el mandatario estos días cuando se le ha presionado sobre ella. En ese clima de admiración se sintió con confianza para pedirle «un favor», por su país, claro. «Me gustaría que averiguases qué pasó con toda esa situación de Ucrania …».

Se refería al despido del fiscal general Viktor Shokin que investigaba a varios ejecutivos de la empresa energética Burisma Holding de la que Hunter Biden era consejero desde 2014. El embajador estadounidense presionó públicamente para que se le despidiese y el FMI amenazó con suspender el rescate si Ucrania no enfrentaba la corrupción. «Oí que era muy bueno y que lo callaron, algo muy injusto», le dice Trump, al mejor estilo de El Padrino.

«Me gustaría que llegaras al fondo del asunto». Zelenskyy coge la onda y le tranquiliza al decirle que es «un buen conocedor de esa situación», no tiene de qué preocuparse. «Como hemos ganado la mayoría absoluta en el Parlamento, el próximo fiscal general será al cien por cien de mi confianza. Mirará esa situación y específicamente la compañía que mencionas», Crowdstrike.

La llamada de media hora se produjo al día siguiente de que testificara en el Congreso el fiscal especial Robert Mueller, lo que puso un cierre a la investigación de la trama rusa, «pero dicen que mucho de eso empezó en Ucrania», aclara Trump. «Todo lo que puedas hacer, es muy importante que lo hagas, si es posible», insiste. «Los servidores están Ucrania».

Se trata de los servidores informáticos del Partido Demócrata que guardarían las pruebas del ataque de los piratas rusos, investigados por Crowdstrike, que no pasaron a manos del FBI. Pero también hay otro asunto, «se habla mucho del hijo de Biden», le dice Trump específicamente, «dicen que Biden detuvo la investigación y mucha gente quiere averiguarlo, así que todo lo que puedas hacer con el fiscal general será genial».

Lo deja todo en manos de su abogado personal Rudy Giuliani, el ex alcalde de Nueva York que le autorizó a construir la Torre Trump frente la ONU mientras estaba en el cargo, tras jugar con él muchas partidas de golf y hacerse íntimos amigos. Giuliani parece haber sustituido al convicto Michael Cohen como su hombre de confianza para lavarle los trapos sucios. «Le diré que te de una llamada y también voy a poner al fiscal general William Barr a llegar al fondo del asunto. Estoy seguro de que te las arreglarás. Tu economía va a ir mucho mejor, te vaticino. Es un gran país».