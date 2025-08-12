Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente El precio de la luz cambia con la nueva tarifa este miércoles: las horas más baratas para enchufar los electrodomésticos
La patrullera china después de la colisión, con la proa destrozada.

La patrullera china después de la colisión, con la proa destrozada. X

Dos buques chinos chocan durante una persecución a una patrullera filipina

El incidente se produjo en el mar de China Meridional, cuya titularidad se disputan los dos países, y uno de los barcos «quedó inservible»

T. Nieva

Martes, 12 de agosto 2025, 13:16

Dos barcos de guerra chinos colisionaron en el mar de China Meridional mientras uno de ellos perseguia a un patrullero filipino que ejercía labores de ... abastecimiento a 35 pesqueros. El accidente ocurrió el lunes en las proximidades del banco de arena Scarborough en una zona marítima que los dos países se atribuyen como de su propiedad. Uno de los navíos sufrió graves daños en la proa y quedó inutilizado para la navegación. Pese a la aparatosidad de la embestida, ningún tripulante resultó herido.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    De icono de la paella a parking de caravanas con piscina
  2. 2 La serie que ha fascinado a Arturo Pérez-Reverte: «Son 10 capítulos que se me han hecho cortos»
  3. 3 Acaba hospitalizado tras la paliza de los porteros de un local de La Marina
  4. 4 Aemet activa un doble aviso amarillo este martes en la Comunitat por calor, prevé probables tormentas y señala las zonas donde caerán
  5. 5 Declarados sendos incendios forestales en Alcoi y Siete Aguas
  6. 6 Mario Vaquerizo la lía con su pregón en un municipio de la Comunitat: «Bochornoso espectáculo»
  7. 7 Doble palo para Mamardashvili en el primer partido oficial del Liverpool
  8. 8 El nuevo centro comercial de Valencia, que será el más grande de España, cambia de manos
  9. 9

    Cuatro jóvenes que veranean en el Mareny Blau y sus mejores planes: «Conocemos cada esquina»
  10. 10 Dos falsos policías tirotean a unos turistas franceses tras pararlos en una autovía para pedirles dinero

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Dos buques chinos chocan durante una persecución a una patrullera filipina