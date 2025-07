Petro denuncia que un exministro ha intentado derrocarlo y plantea dudas sobre las próximas elecciones

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha denunciado este jueves al excanciller Álvaro Leyva, también ministro de Exteriores de su propio gobierno entre 2022 y ... 2024 por audios en los que habla de un plan para derrocarlo. Lo acusa de cometer cuatro delitos: injuria, calumnia, conspiración para la sedición e instigación para delinquir.

El escándalo se remonta al mes pasado, cuando salieron publicados unos audios del excanciller en los que conspiraba para coordinar un plan con el objetivo de derrocar a Petro, y en los que pedía el apoyo de clanes del narcotráfico e incluso del congresista estadounidense Mario Días Balart.

En uno de los audios publicados por el diario El País, Leyva, que saltó de su cargo en mayo pasado, se podía escuchar: «Hay que sacar a ese tipo. Ese tipo presidiendo las elecciones –en referencia a las próximas de 2026-. Eso no puede suceder, sino con un gran acuerdo nacional, en donde tiene que estar, ELN, los del Clan del Golfo… Yo he hablado con los gremios más importantes». Según Leyva todo fue grabado durante una conversación íntima, pero en ningún momento desmintió los planes de golpe de Estado. En realidad no han sido una sorpresa los audios de Leyva, un hombre de derechas de toda la vida, que ya anteriormente acusó al presidente de drogadicto.

«Lleno de odio y soberbia»

Gustavo Petro respondió a Leyva: «No es el plan de un loco. Leyva no está loco. Está lleno de odio y soberbia, y se juntó con otros y otras llenos de odio y soberbia. Lo peligroso no fue el secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, lo más peligroso de la estrategia de Leyva es que conectó dos grupos armados: el Clan del Golfo y el ELN».

No pierde la oportunidad Petro de incluir en la campaña a principales medios de comunicación de Colombia: «Todas las cartas de Leyva injuriando al presidente, fueron replicadas por la prensa como si se trataran de joyas literarias. Ahora esa misma prensa o no pública, o encubre la gravedad del hecho develado, 'en fragancia', 'gestiona mi salida', afirmó el periódico del grupo Santodomingo». Hacía referencia a El Espectador, y en otros momentos expuso ejemplo en los que acusaba a El Tiempo, El Colombiano.

Petro también aprovechó el momento para dudar de las garantías que puede tener Colombia para celebrar las próximas elecciones. «Si el exregistrador, registrador y el consejo electoral han actuado contra nuestros derechos. El golpe de Estado se venía fraguando, Leyva no estaba solo», y para ello exigió un fiscal libre de presiones. Tal declaración ha sido criticada por muchos políticos, entre ellos la representante a la Cámara, Katherine Miranda: «Ay Presidente, si va a inventar fraudes para las próximas elecciones, al menos escriba bien. Deje de preparar excusas y dedíquese a trabajar, que Colombia necesita un presidente, no conspiranoico».

Un gobierno lleno de polémicas

En la misma línea se manifestó otro de los que fueron hombres de confianza del gobierno de Petro, el exministro Alejandro Gaviria: «Este argumento, que pone en cuestión el sistema electoral con argumentos falaces, sin sustento alguno, es una amenaza para la democracia. ¿Qué viene ahora entonces? ¿Está justificando el presidente una inminente ruptura institucional?», señaló en X.

No hay día sin crisis en el gobierno de Petro. Ayer dimitió la ministra de Relaciones Exteriores, Laura Sarabia, al no compartir algunas decisiones que el presidente tomó sobre la elaboración de los nuevos pasaportes colombianos. Sarabia había sido una persona que contaba con la total confianza de Petro como asesora política.

Un par de días antes la Fiscalía confirmó el hallazgo de ocho personas en una fosa común, tras estar desaparecidas durante tres meses. Todas ellas eran líderes y miembros activos de dos comunidades evangélicas, la Iglesia Cristiana Alianza de Colombia y la Iglesia cristiana Cuadrangular. Supuestamente fueron secuestradas y asesinadas por las disidencias de las FARC al creer que estaban organizando una nueva célula del ELN (Ejército de Liberación Nacional).