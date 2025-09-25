Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Una residencia debe pagar 80.000 euros por la muerte por desatención de una anciana
Xirivella frena el cambio de uso de locales a viviendas a la espera de reformar su planeamiento urbanístico

El Ayuntamiento aprueba una moratoria de un año, prorrogable, para evitar la especulación y proteger el modelo de ciudad

Nacho Roca

Xirivella

Jueves, 25 de septiembre 2025, 12:48

El Ayuntamiento de Xirivella ha decidido suspender de forma cautelar todas las solicitudes de cambio de uso de bajos comerciales a viviendas, incluyendo viviendas de uso turístico, mientras se tramita la modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU). La medida se elevará al próximo pleno municipal y supondrá un paréntesis urbanístico que busca proteger el equilibrio del tejido residencial del municipio.

La moratoria, con una duración inicial de un año y posibilidad de prórroga por otro más, afectará únicamente a las licencias solicitadas después de su entrada en vigor y a las declaraciones responsables registradas desde ese momento. Las licencias ya otorgadas y otros permisos vigentes no se verán afectados.

El gobierno local toma esta decisión en un contexto de aumento significativo en las solicitudes de cambio de uso, atribuido en parte a las restricciones impuestas en municipios vecinos, lo que ha derivado en una presión urbanística creciente sobre Xirivella. Según el consistorio, la medida busca frenar la proliferación de pisos pequeños destinados a estancias cortas, en muchos casos promovidos por grandes tenedores, y evitar así el encarecimiento del mercado de vivienda.

«No queremos que Xirivella se convierta en el epicentro de un modelo urbanístico que no responde a las necesidades reales de nuestra gente. Apostamos por una vivienda digna, segura y adaptada a nuestro entorno urbano», ha explicado el concejal de Urbanismo, Guillermo Garrido.

La futura reforma del PGOU permitirá establecer límites por barrios para este tipo de transformaciones, además de asegurar que las nuevas viviendas cumplan con estándares de habitabilidad, sostenibilidad y dignidad.

Tras la reciente dana que afectó al municipio, el equipo de gobierno considera que es momento de replantear los modelos de vivienda y su integración con el territorio. Por ello, de forma paralela a esta suspensión, se están estudiando soluciones habitacionales alternativas que atiendan las necesidades presentes y futuras de la población.

Con esta decisión, el Ayuntamiento de Xirivella reafirma su compromiso con un desarrollo urbano ordenado y sostenible, que garantice el derecho a una vivienda adecuada sin poner en riesgo el equilibrio y la identidad del municipio.

