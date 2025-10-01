Xirivella colocará megafonía en las calles para avisar a los vecinos de las emergencias El Ayuntamiento culmina la redacción del Plan Territorial Municipal y la actualización del Plan de Actuación ante Inundaciones

Paco Moreno Valencia Miércoles, 1 de octubre 2025, 13:32

El Ayuntamiento de Xirivella ha culminado la redacción del Pla Territorial Municipal d'Emergències (PTEM) y la actualización del Pla d'Actuació Municipal davant el risc d'Inundacions (PAMRIX). Ambos documentos, que ya se encuentran en fase de exposición pública y serán aprobados próximamente, refuerzan la capacidad de respuesta del municipio ante situaciones de riesgo y emergencias.

El nuevo marco de planificación incluye la puesta en marcha de acciones formativas dirigidas a la población, con especial atención a los colectivos más vulnerables, así como la instalación de cartelería con infografías en edificios municipales para informar de manera clara y accesible sobre cómo actuar en situaciones de riesgo. El gobierno local también contempla la implantación de un sistema de megafonía que permitirá la emisión de avisos sonoros en caso de emergencia.

Con una población de más de 33.000 habitantes y un término municipal atravesado por infraestructuras críticas y zonas inundables, Xirivella es un punto estratégico donde la prevención resulta esencial. Los planes diseñados contemplan tanto la organización interna de los recursos municipales como los protocolos de información y evacuación a la ciudadanía, asegurando además la coordinación con el Pla Territorial d'Emergència de la Comunitat Valenciana y con la Confederación Hidrográfica del Júcar.

La alcaldesa de Xirivella, Paqui Bartual, ha subrayado este miércoles que «este trabajo sitúa a nuestro municipio en un nivel más alto de preparación ante emergencias. Queremos que la ciudadanía disponga de la información y de las herramientas necesarias para protegerse en situaciones de riesgo, especialmente ante el peligro de inundaciones que históricamente ha afectado a nuestro entorno».

Tanto el PTEM como el PAMRIX están disponibles para su consulta durante el periodo de exposición pública previo a la aprobación definitiva por el Pleno municipal y su homologación por la Comisión de Protección Civil de la Comunitat Valenciana.