VOX Torrent propone medidas contra los incendios forestales y en defensa de la ganadería La formación registrará en el pleno de septiembre una moción que reclama recuperar prácticas tradicionales como el pastoreo para limpiar los montes

Nacho Roca Torrent Miércoles, 3 de septiembre 2025, 09:31

El grupo municipal de VOX en Torrent llevará al próximo pleno una moción centrada en la prevención de incendios forestales y el apoyo a la ganadería. La propuesta llega tras un verano en el que, una vez más, el fuego ha devastado miles de hectáreas en distintos puntos de España, con graves consecuencias para explotaciones agrícolas, ganaderas e infraestructuras rurales.

«Los incendios son una amenaza creciente para nuestro entorno natural y para la seguridad de las personas», advirtió la portavoz del partido, María Fernández. Según señaló, «no basta con actuar en verano con medios de extinción: la clave está en trabajar durante el invierno y la primavera en tareas de prevención que reduzcan el riesgo en temporada alta».

Entre las medidas, VOX Torrent apuesta por recuperar prácticas tradicionales como el pastoreo, al que presenta como una herramienta «eficaz y sostenible». Fernández defendió que «cada animal que pasta limpia el monte, reduce la biomasa inflamable y crea cortafuegos naturales». Además, subrayó que la ganadería contribuye a fijar población en el medio rural, generar empleo y mantener la biodiversidad.

La moción también reclama una gestión forestal activa que incluya la limpieza de montes, desbroces, quemas controladas y la recuperación del pastoreo extensivo, «herramientas que han demostrado su eficacia durante siglos», añadió la portavoz.

Finalmente, VOX Torrent solicita que se reconozca institucionalmente la importancia de la ganadería como elemento de prevención de incendios y que se destinen recursos para apoyar a los ganaderos. El texto insta además a las administraciones a fomentar acuerdos con explotaciones en zonas de alto riesgo.