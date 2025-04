Vecinos de Aldaia se rebelan contra la conexión de la Saleta con el nuevo cauce

Paco Moreno Valencia Martes, 22 de abril 2025, 01:33 Comenta Compartir

La conexión del barranco de la Saleta con el nuevo cauce del Turia a través de una conducción subterránea y un cauce en superficie es considerada vital para el Ayuntamiento de Aldaia, aunque un grupo de vecinos del barrio del Cristo, en concreto la zona llamada la Cautiva, no tiene nada clara la propuesta de la Confederación Hidrográfica del Júcar. Es más, ha decidido presentar alegaciones para que no se hagan las obras tal y como están previstas.

Las inundaciones provocadas por la dana del pasado 29 de octubre dejaron al descubierto las debilidades de Aldaia frente a las grandes avenidas de agua, al igual que ocurrió en muchas otras localidades. Tras la tragedia y el apoyo del nuevo Consell a modificar algunos criterios de la Ley de Protección de la Huerta, la confederación reactivó la propuesta con más aforo incluso al actualizar las cifras por el «tsunami» de la dana. La previsión es que del barranco llegue al nuevo cauce un caudal máximo de 130 metros cúbicos por segundo, para ayudar a evitar desbordamientos. Esa masa de acabaría en el nuevo cauce del Turia, al demostrarse durante las inundaciones que tiene capacidad más que suficiente de desagüe.

Ha sido en la exposición al público del estudio ambiental donde han surgido las dudas y posteriores críticas entre un grupo de vecinos de la Cautiva. El presidente de la confederación, Miguel Polo, les contestó a un escrito presentado que el aliviadero que llevará el agua a la conducción subterránea tendrá una regulación más que garantizada, es decir, un límite de aforo y maneras de evitar que se tapone. «No nos da confianza», señala uno de los promotores de las alegaciones, Pedro Serrano.

«La actuación que se pretende realizar no va a incrementar el riesgo de inundación en la zona donde tiene sus propiedades. La actuación no se trata de un desvío del barranco sino de una conducción por la que se derivarán parte de las aguas que circulan por el mismo. La obra dispone de un aliviadero por el que solamente podrá entrar en la conducción subterránea el caudal de diseño de la misma por lo que en ningún caso podrá dirigirse ni una sola gota que no quepa por la conducción y por lo tanto no hay ningún riesgo de inundación para la zona por donde pasa dicha conducción», añade Polo.

A pesar de esa seguridad, en la Cautiva aducen tras la experiencia del 29 de octubre que no están de acuerdo con este sistema, ni tampoco con el itinerario. Tampoco con la estrategia del gobierno municipal. «Está enfrentando a los vecinos», indica Alicia Carrasco, participante también en esta iniciativa, acerca del apoyo sin fisuras del ayuntamiento a la propuesta de la Confederación del Júcar.

Ambos señalan el elevado número de dotaciones públicas por donde pasará la conducción subterránea, así como una zona industrial que hay antes. «Es una temeridad porque la conducción se puede embozar por los arrastres y reventar, entonces todo el entorno se anegaría. Por gravedad acabaría aquí», apuntan mientras hablan con LAS PROVINCIAS junto al cementerio.

En lugar de esta alternativa, plantean que el actual barranco de la Saleta debería «profundizarse más y encontrar una solución a la barrera de las vías ferroviarias», comentan sobre una rambla que pasa apenas por unos centímetros debajo del nivel de la calle en algunos tramos.

En cuanto a la barrera ferroviaria, indican que es cuestión del Gobierno, responsable de una infraestructura que cierra el paso del agua. «Hace 20 años, cuando compramos las casas, nos dijeron que pasaría un cinturón verde por ahí y en lugar de eso quieren poner una conducción que será un problema con seguridad. Está claro que somos el trastero de Aldaia a pesar de que aquí vivimos miles de personas»