Torrent vive un intenso puente festivo con la Aurora, La Purísima, el mercado navideño y la inauguración del Belén Monumental La clavariesa mayor, Anna Almerich, protagonizará la inauguración del belén junto a la alcaldesa Folgado

Torrent entra de lleno en el ambiente navideño con la celebración del Día de la Purísima este lunes 8 de diciembre, una festividad profundamente arraigada en la ciudad y que tradicionalmente marca el inicio de la Navidad en los hogares torrentinos con la instalación de los belenes familiares. Este año, la jornada llega precedida por el encendido oficial del alumbrado navideño, realizado el pasado 28 de noviembre, que ha transformado las principales calles y plazas en un escenario festivo que anuncia semanas de intensa actividad cultural, religiosa y social.

Entre los elementos más esperados destaca la inauguración, por tercer año consecutivo, del Belén Monumental en la Plaza Corts Valencianes, una recreación que evoca el emblemático belén del escultor torrentino Vicent Pallardó y que, desde su recuperación en 2023, se ha convertido en una pieza central de la programación navideña municipal. La iniciativa, impulsada por la Concejalía de Cultura, permite revivir la tradición que Pallardó desarrolló entre 1971 y 1976 y que marcó a varias generaciones de vecinos y visitantes.

Durante todo el fin de semana y hasta el lunes 8, la Avenida al Vedat acoge un mercado navideño en el tramo comprendido entre las calles Azorín y Genaro Palau. En horario de 10:30 a 00:00 horas, vecinos y visitantes pueden recorrer los distintos puestos de artesanía, alimentación, artículos decorativos y regalos, en un espacio que combina tradición, ocio y ambiente festivo.

«Torrent vive la Navidad con mucha emoción y espíritu participativo. Hemos preparado una programación para todos los públicos, recuperando tradiciones muy queridas y creando nuevas oportunidades para disfrutar en familia. La Purísima es un día muy especial y es un orgullo ver cómo nuestra gente mantiene vivas estas tradiciones», afirma la alcaldesa Amparo Folgado.

Por su parte, la concejal de Fiestas, María Fernández, destaca la amplia participación en los días previos «Nuestro objetivo es que Torrent vuelva a ser referente en celebraciones navideñas, con calles llenas de vida y actividades que unen a nuestros vecinos. La acogida el día del encendido de luces y de las primeras propuestas demuestra que estamos en el buen camino», señala.

La jornada del 8 de diciembre comenzará de madrugada, con la primera antiga Aurora del ciclo navideño 2025. La Cofradía de la Virgen del Rosario y San Luis Gonzaga, junto a los clavarios de cada año, son los encargados de mantener viva esta tradición centenaria que cada vez congrega a más participantes. La Aurora partirá a las 6 de la mañana desde la parroquia de Monte-Sión y recorrerá las calles del centro histórico, llamando a los feligreses a rezar el rosario.

Durante el recorrido, los más de 500 participantes realizan diferentes paradas para cantar las tradicionales coplas, entonadas por un rubiador y acompañadas por músicos y un bombo. Las letras varían según se trate de Adviento o de Navidad, y, al ser la primera Aurora navideña del año, incluye una parada especial en el Ayuntamiento de Torrent. Allí, los auroros serán recibidos por la alcaldesa Amparo Folgado, quien ofrecerá un desayuno a todos los asistentes antes de que el acto concluya nuevamente en Monte-Sión.

A las 12 del mediodía tendrá lugar la Eucaristía en honor a la Inmaculada Concepción, organizada por las clavariesas de la Purísima y con la participación de sus «barreros». Este año, la clavariesa mayor es Anna Almerich Serra, quien encabezará los actos junto a las 28 clavariesas que forman parte de la fiesta.

Por la tarde, a las 19:30 horas, tras la misa de las 18:00 en la parroquia de la Asunción de Nuestra Señora, se celebrará la tradicional procesión que recorrerá el itinerario habitual y culminará con un espectáculo de fuegos artificiales en la Plaza Mayor.

Tras la procesión, las clavariesas y sus barreros se desplazarán hasta la Plaza Corts Valencianes para inaugurar oficialmente el Belén Monumental municipal. El acto, previsto alrededor de las 21:00 horas, contará con el encendido simbólico del belén a cargo de la clavariesa mayor, Anna Almerich, acompañada por la alcaldesa Amparo Folgado.

Además, el cantante torrentino Jonás Arcos estrenará en este acto un villancico compuesto especialmente para la ciudad de Torrent, «En Torrent ya es Navidad», un momento que, según la alcaldesa, «se convertirá en uno de los más emotivos de la noche». El artista torrentino, Jonás Arcos ha afirmado que «espero que guste y que los torrentinos y torrentinas puedan poner este villancico durante estas fiestas navideñas, está hecho con mucho cariño a nuestra ciudad».

El concejal de Cultura, Aitor Sánchez, subraya la importancia del Belén Monumental recuperado en 2023 «Este Belén es mucho más que una instalación artística; es un homenaje a la memoria colectiva de Torrent y al legado de Vicente Pallardó. Cada figura, cada escena y cada rincón están pensados para que las familias vuelvan a emocionarse como lo hacían hace décadas. Queremos que sea un punto de encuentro y un símbolo de nuestra Navidad», explicó.

El Belén Monumental recrea escenas típicas de la tradición navideña, desde el portal hasta representaciones de la vida cotidiana, e incluye una tienda con buzón real para que los más pequeños puedan depositar sus cartas a los Reyes Magos.