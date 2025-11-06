Torrent proyecta cinco nuevas áreas de juegos infantiles en los barrios

P. M. VALENCIA Jueves, 6 de noviembre 2025, 12:42 Comenta Compartir

El Ayuntamiento de Torrent continúa con su plan de mejora y creación de áreas de juego infantil iniciado en junio de 2023 y ahora, recuperando de forma inmediata, espacios dañados por la dana del 29 de octubre de 2024 y la renovación integral de zonas muy frecuentadas por familias y escolares. La iniciativa incluye la licitación de dos contratos que suman una inversión de más de 316.000 euros, con un impacto directo en cinco ubicaciones estratégicas del municipio.

Los trabajos consistirán en el suministro e instalación de nuevos equipamientos de juegos infantiles, así como de pavimentos de seguridad avanzados, mobiliario complementario y señalización accesible. Todo ello garantizará que los parques resulten plenamente seguros, inclusivos y adaptados a diferentes edades y capacidades infantiles. Las obras se ejecutarán en un plazo máximo de entre 30 y 42 días desde la firma de cada contrato, permitiendo que las áreas de esparcimiento vuelvan a estar operativas para las familias torrentinas en un corto periodo de tiempo.

La alcaldesa de Torrent, Amparo Folgado, ha puesto en valor este jueves el compromiso del Gobierno municipal con la calidad de vida de la ciudadanía, especialmente con la infancia, «Seguimos apostando por la renovación y ampliación de parques infantiles y zonas de juego en la ciudad de Torrent, ahora, además, con la recuperación de espacios que fueron afectados por la DANA, devolviéndolos a las familias y recuperando estas zonas para espacios de ocio y juego para los más peques».

La financiación de las nuevas áreas de juegos en las zonas afectadas por la dana, cuentan con subvención del Ministerio de Juventud e Infancia, destinada específicamente a reforzar entornos de participación social y ocio seguro para la infancia y la adolescencia, tras la dana. Mientras que las zonas de juego en Pintor Miró y Monte-Real serán con cargo a presupuesto municipal.

El plan de actuación abarca entornos urbanos muy utilizados por la población infantil del municipio. En primer lugar, se intervendrá en las calles San Pancracio y Maestro Fortea (Xenillet) y Juan de Austria (Colonia Bonestar), zonas directamente afectadas por los daños de la barrancada y próximas al barranco de l'Horteta o el Poyo. Allí se acondicionarán nuevas áreas infantiles completas con elementos de juego modernos, resistentes y con altos niveles de amortiguación y protección.

A continuación, se actuará con cargo a remanente municipal en la Plaza Pintor Miró y en la Calle Llorer en la urbanización de Monte Real, uno de los espacios con mayor concentración de familias y puntos de encuentro social. Estas zonas experimentarán una renovación integral que incluirá nueva señalización, pavimentos totalmente accesibles y un diseño que fomente el juego inclusivo, la interacción y el desarrollo cognitivo y físico. Además, en la plaza Pintor Miró, el consistorio cumplirá con los vecinos, tal y como se comprometió la alcaldesa, Amparo Folgado con ellos, para que haya juegos para todas las edades.

El concejal de Urbanismo, José Francisco Gozalvo, ha explicado que las actuaciones no se limitan a reponer los parques anteriores, sino que introducen mejoras sustanciales «Cada proyecto incorpora criterios de accesibilidad universal, diversidad funcional, estética urbana y sostenibilidad. Queremos que las áreas de juego sean lugares seguros, pero también estimulantes y educativos para nuestros niños y niñas».

Los nuevos pavimentos estarán diseñados para minimizar el riesgo de lesiones en caso de caída, y la totalidad de equipamientos deberá cumplir las normativas europeas más exigentes en materia de seguridad infantil. Además, se instalarán paneles informativos en castellano y valenciano para facilitar el correcto uso de los elementos de juego y la adecuada vigilancia por parte de las familias.