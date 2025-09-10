Torrent presenta la nueva programación de actividades para los centros de personas mayores El curso comenzará el 15 de septiembre con una amplia oferta de talleres de salud, estimulación cognitiva, cultura y nuevas tecnologías

P. M. VALENCIA Miércoles, 10 de septiembre 2025, 13:12 Comenta Compartir

La delegación de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Torrent, a través de la unidad de Personas Mayores y Dependencia, ha dado a conocer la programación de actividades que arrancará el próximo 15 de septiembre en los tres centros de mayores de la ciudad: Centro de Mayores Virgen del Olivar, Centro de Mayores Bellido y Centro de Mayores Sant Enric. Una oferta variada que apuesta por el envejecimiento activo, la convivencia y la promoción de la salud entre las personas mayores del municipio.

La programación incluye actividades físicas y de vida saludable —como pilates, gimnasia de mantenimiento, grupos de rehabilitación y rutas urbanas saludables— junto a iniciativas de estimulación cognitiva y prevención de enfermedades neurodegenerativas, con talleres de memoria, charlas formativas y sesiones de acompañamiento para cuidadores. A ello se suma, como cada año, la tradicional programación de baile, una de las más valoradas por los usuarios.

La alcaldesa de Torrent, Amparo Folgado Tonda, ha subrayado la importancia de este programa: «Queremos que nuestros mayores se sientan activos, acompañados y protagonistas de la vida de la ciudad. Esta programación refleja nuestro compromiso con su bienestar, ofreciendo actividades que mejoran la salud física, la memoria, la socialización y también la formación en nuevas tecnologías. Los centros de mayores son lugares de encuentro y convivencia que enriquecen la vida de Torrent».

En respuesta a la creciente demanda, este curso se refuerzan los talleres de nuevas tecnologías, con formación práctica sobre aplicaciones móviles de utilidad, desde el manejo de WhatsApp hasta el uso de GVA Salut o la prevención de fraudes digitales.

La oferta también incorpora una dimensión cultural y de ocio, con talleres de lectoescritura, informática, dibujo y pintura, teatro terapéutico y psicomotricidad, entre otros.

El concejal de Servicios Sociales, Arturo García, ha explicado que: «Cada nueva programación se diseña escuchando a las personas usuarias, porque son ellas quienes mejor saben qué necesitan. Queremos que los centros sean espacios de encuentro, de aprendizaje y de salud, y estamos trabajando para que nadie se quede sin participar por falta de información o de facilidades».

La iniciativa ya cuenta con el respaldo de los propios usuarios. María, de 72 años, habitual del Centro Virgen del Olivar, compartió su experiencia: «Yo antes apenas salía de casa, pero gracias a las clases de pilates y a los talleres de memoria he conocido gente nueva y me siento mucho más activa. Para nosotros estas actividades son una alegría y una ayuda enorme».

Para facilitar la información, la delegación de Personas Mayores recuerda que cualquier persona interesada puede enviar un WhatsApp al 662 594 180, indicando nombre y apellidos junto al texto «Alta grupo difusión personas mayores», para recibir las novedades del programa.

Con esta nueva programación, los tres centros de mayores de Torrent se consolidan como referentes de convivencia, salud y envejecimiento activo, reafirmando el compromiso del Ayuntamiento con las personas mayores de la ciudad.