Torrent inaugura el Centro de Formación para el Empleo «José Mª Haro y Buen Consejo»

El nuevo Centro de Formación para el Empleo «José Mª Haro y Buen Consejo», ubicado en la calle San Cayetano, 32 de Torrent, abrió oficialmente sus puertas este miércoles con una jornada de inauguración y bendición presidida por el arzobispo de Valencia, Enrique Benavent, acompañado por la presidenta de la Fundación José Mª Haro, Aurora Aranda, la alcaldesa de Torrent, Amparo Folgado, el secretario autonómico de Familia y Servicios Sociales, Ignacio Grande, y del vicario episcopal de Acción Social y Caritativa, Agustín Alcayde.

El acto contó también con la presencia de las hijas y familiares de José María Haro, párrocos de Torrent, representantes de Cáritas Diocesana de Valencia, voluntarios, empresas colaboradoras y feligreses de la parroquia de Ntra. Sra. del Buen Consejo.

Durante el acto, la presidenta de la Fundación José Mª Haro, Aurora Aranda, dio la bienvenida a los asistentes y destacó la importancia de este nuevo centro, «Hoy inauguramos algo mucho más que un edificio. Inauguramos un espacio de oportunidades, de crecimiento personal y colectivo, un lugar donde la formación se convierte en una herramienta para transformar vidas». Y añadió «sabemos que el empleo no es solo una fuente de ingresos, es también una forma de participación social, de autonomía, de dignidad. Por eso este centro nace con una vocación clara: acercar la formación a quienes más la necesitan.»

Y finalizó, «queremos que este centro sea un lugar donde el esfuerzo se convierta en aprendizaje y el aprendizaje en oportunidad. Porque cuando una persona mejora su formación, mejora su vida y mejora también la sociedad en la que vive.»

Posteriormente, los invitados realizaron una visita guiada por las instalaciones, que cuentan con aulas de formación, talleres prácticos y espacios de orientación laboral, concebidos como un entorno integral de aprendizaje y acompañamiento.

Al finalizar el recorrido, tomó la palabra el párroco de Ntra. Sra. del Buen Consejo, D. Pedro San Clemente y explicó que «Las instalaciones que acogen hoy este proyecto fueron en los inicios de la parroquia una guardería, llena de las risas y los juegos de los más pequeños. Su cierre fue una herida triste y profunda en el corazón de esta comunidad. Estoy convencido de que el hecho de que ahora sea sede de esta fundación va a curar definitivamente esa herida, como un proyecto plenamente integrado en la vida de esta parroquia.»

«Ofreceremos todos los días la Eucaristía para que el Señor, de manera especial, a los que trabajáis en esta fundación y a todos los que participen en los cursos y talleres de formación para el empleo, os revista de los dones del Espíritu Santo, especialmente de la sabiduría y del consejo», ha añadido.

Tras la presentación de un vídeo institucional donde la Fundación expone todos los cursos que ofrecen y los centros de que disponen y el testimonio de un voluntario de los equipos de empleo, el arzobispo Benavent tomó la palabra y explicó que «hay muchos tipos de pobrezas, no sólo la pobreza del que no tiene dinero, y entre las pobrezas que el Papa enumera, hay una muy importante: cuando las personas no tienen un trabajo digno. Eso es una pobreza. No sólo porque no tienen los medios materiales necesarios para poder vivir dignamente, sino porque cuando una persona no tiene un trabajo digno, tampoco crece como persona, tampoco se desarrolla humanamente.»

Y para finalizar, subrayó que «este centro es un proyecto muy importante en estos momentos, porque ayudará a combatir una de las pobrezas más grandes de nuestro tiempo: la de quienes no tienen un trabajo digno. Que este lugar ayude a muchas personas a encontrar empleo y a dignificar su vida, será la mayor alegría para todos los que trabajáis aquí y para la sociedad entera», tras lo que procedió a la bendición del centro.

El nuevo centro, impulsado por la Fundación José Mª Haro – Intra, integrada en Cáritas Diocesana de Valencia, se dedica a la formación para el empleo y la inserción sociolaboral de personas en situación de vulnerabilidad, especialmente mujeres, jóvenes, migrantes y personas con discapacidad o escasa cualificación profesional.

Entre sus principales líneas de trabajo destacan los itinerarios personalizados de orientación y acompañamiento al empleo, la impartición de certificados de profesionalidad en sectores como servicios de proximidad, atención sociosanitaria y hostelería, así como programas de alfabetización digital, idiomas y competencias básicas. Un centro que en 2026, ofrecerá formación a más de 225 personas en quince cursos.

La Fundación, constituida en 2004, desarrolla proyectos que combinan formación, economía social y sostenibilidad ambiental. Forma parte activa de la red de Economía Social y Solidaria, promoviendo un modelo económico basado en la dignidad, la justicia social, la igualdad de oportunidades y el bien común, inspirado en la Doctrina Social de la Iglesia.

Al finalizar el acto, la alcaldesa de Torrent, Amparo Folgado, ha querido felicitar y agradecer a la Fundación y a Cáritas por haber elegido Torrent como sede de este nuevo centro, destacando que «la ciudad abre hoy una nueva puerta al futuro, en la que formación, acompañamiento y esperanza se dan la mano para ofrecer oportunidades reales a quienes más lo necesitan».