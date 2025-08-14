Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Un maltratador retiene a su ex durante dos días en su domicilio de Valencia y la ata a la cama para obligarle a volver con él
Mare de Deu. LP.

Torrent celebra la Mare de Déu d'Agost y honra a Sant Roc en un fin de semana de tradición y cultura

Las fiestas religiosas coinciden con el ecuador del programa «A la Lluna de Torrent 2025», que ofrece actividades gratuitas para todas las edades

Nacho Roca

Torrent

Jueves, 14 de agosto 2025, 10:41

Torrent vivirá este fin de semana dos de sus celebraciones más queridas y arraigadas: la festividad de la Mare de Déu d'Agost y la misa en honor a Sant Roc. Entre el jueves 14 y el sábado 16 de agosto, la ciudad combinará devoción, tradición y cultura popular, con las calles del casco histórico como escenario principal.

La programación arrancará el jueves 14 con la misa vespertina en la parroquia de la Asunción de Nuestra Señora (19.00 h), seguida media hora después por la eucaristía con la presencia de las clavariesas. El viernes 15, festividad de la Mare de Déu d'Agost, se celebrará la solemne misa a las 19.30 h, con la participación de las 12 clavariesas de este año, encabezadas por la Clavariesa Major 2025, Cristina Chulià.

Tras la ceremonia, la imagen de la Mare de Déu recorrerá en procesión las calles del casco histórico, decoradas con las tradicionales alfábegas, en un acto que reunirá a vecinos, vecinas y visitantes.

El sábado 16, a las 20.30 h, llegará el turno de Sant Roc, con una misa en la plaza que lleva su nombre. Organizada por la Falla Sant Roc y los vecinos de la zona, la celebración contará con la presencia de falleros, representantes de la comisión fallera de 2026, autoridades locales y el párroco de la Asunción. Al finalizar, la comisión ofrecerá la tradicional merienda para compartir entre vecinos y amigos.

Cultura bajo las estrellas

En paralelo, el ciclo cultural «A la Lluna de Torrent 2025» alcanzará este fin de semana su ecuador con tres noches consecutivas de actividades para todos los públicos. Del 14 al 16 de agosto, la ciudad acogerá espectáculos de baile, magia, animación, juegos gigantes, monólogos y cine al aire libre en diferentes puntos.

El viernes habrá teatro musical infantil, baile popular y cine de fantasía; y el sábado, magia, humor y nuevas proyecciones de cine familiar. Todas las actividades son gratuitas y abiertas al público, con la programación completa disponible en la web municipal y redes sociales del Ayuntamiento. El ciclo se prolongará hasta el 30 de agosto, llenando las noches de música, humor, cine y cultura para toda la ciudadanía.

Publicidad

Top 50
  1. 1 A prisión por violar a una turista en Valencia mientras sus amigos se ríen y la graban
  2. 2 El incendio de Teresa de Cofrentes obliga a desalojar dos pedanías y activar a la UME
  3. 3 Aemet activa un aviso naranja en Valencia y alerta de «situación muy adversa» con la llegada de un nuevo pico de calor para el fin de semana
  4. 4 Mercadona abre este festivo del viernes 15 de agosto sus supermercados con horario especial de verano
  5. 5 Un conductor de VTC detenido en Valencia por la agresión sexual a una pasajera de 17 años
  6. 6 Alpuente, Millares, Enguera... el fuego amenaza los montes de la Comunitat
  7. 7 Cinco años de prisión por la violación grupal a una menor en la playa de Las Arenas
  8. 8 El centrocampista del Leicester que se ofrece al Valencia
  9. 9 El pueblo más misterioso de Valencia, según la inteligencia artificial: «Sus habitantes lo abandonaron por miedo»
  10. 10 El abrazo de Froilán que enciende todos los titulares

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Torrent celebra la Mare de Déu d'Agost y honra a Sant Roc en un fin de semana de tradición y cultura

Torrent celebra la Mare de Déu d&#039;Agost y honra a Sant Roc en un fin de semana de tradición y cultura