Torrent celebra la Mare de Déu d'Agost y honra a Sant Roc en un fin de semana de tradición y cultura Las fiestas religiosas coinciden con el ecuador del programa «A la Lluna de Torrent 2025», que ofrece actividades gratuitas para todas las edades

Nacho Roca Torrent Jueves, 14 de agosto 2025, 10:41

Torrent vivirá este fin de semana dos de sus celebraciones más queridas y arraigadas: la festividad de la Mare de Déu d'Agost y la misa en honor a Sant Roc. Entre el jueves 14 y el sábado 16 de agosto, la ciudad combinará devoción, tradición y cultura popular, con las calles del casco histórico como escenario principal.

La programación arrancará el jueves 14 con la misa vespertina en la parroquia de la Asunción de Nuestra Señora (19.00 h), seguida media hora después por la eucaristía con la presencia de las clavariesas. El viernes 15, festividad de la Mare de Déu d'Agost, se celebrará la solemne misa a las 19.30 h, con la participación de las 12 clavariesas de este año, encabezadas por la Clavariesa Major 2025, Cristina Chulià.

Tras la ceremonia, la imagen de la Mare de Déu recorrerá en procesión las calles del casco histórico, decoradas con las tradicionales alfábegas, en un acto que reunirá a vecinos, vecinas y visitantes.

El sábado 16, a las 20.30 h, llegará el turno de Sant Roc, con una misa en la plaza que lleva su nombre. Organizada por la Falla Sant Roc y los vecinos de la zona, la celebración contará con la presencia de falleros, representantes de la comisión fallera de 2026, autoridades locales y el párroco de la Asunción. Al finalizar, la comisión ofrecerá la tradicional merienda para compartir entre vecinos y amigos.

Cultura bajo las estrellas

En paralelo, el ciclo cultural «A la Lluna de Torrent 2025» alcanzará este fin de semana su ecuador con tres noches consecutivas de actividades para todos los públicos. Del 14 al 16 de agosto, la ciudad acogerá espectáculos de baile, magia, animación, juegos gigantes, monólogos y cine al aire libre en diferentes puntos.

El viernes habrá teatro musical infantil, baile popular y cine de fantasía; y el sábado, magia, humor y nuevas proyecciones de cine familiar. Todas las actividades son gratuitas y abiertas al público, con la programación completa disponible en la web municipal y redes sociales del Ayuntamiento. El ciclo se prolongará hasta el 30 de agosto, llenando las noches de música, humor, cine y cultura para toda la ciudadanía.