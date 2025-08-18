Torrent activa los cañones de agua para proteger el Vedat El dispositivo estará en funcionamiento durante toda la ola de calor para prevenir incendios en este pulmón verde de la ciudad

El Ayuntamiento de Torrent ha activado desde el pasado fin de semana los cañones de agua manuales situados en el Vedat (Sideinfo), coincidiendo con la ola de calor que ha afectado a la Comunitat Valenciana.

Los dispositivos permanecerán en funcionamiento durante todo este episodio de temperaturas extremas para reforzar la protección de este valioso paraje natural frente al riesgo de incendios y garantizar la seguridad de los vecinos. Hoy lunes, el mecanismo de prevención se ha activado a lo largo del día en diferentes fases.

Además, el consistorio celebró una reunión de emergencia ante la alerta roja decretada por la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), con el objetivo de coordinar todos los recursos municipales y llevar un seguimiento continuo de la situación.

La alcaldesa de Torrent, Amparo Folgado, ha destacado que «el Vedat es uno de los pulmones verdes más importantes de nuestro municipio y nuestra prioridad es preservarlo y protegerlo. Con el encendido de los cañones de agua reforzamos las medidas de prevención, garantizando así la tranquilidad de los vecinos y de todos los que disfrutan de este entorno natural.»

El concejal de Medio Ambiente, José Gozalvo, ha señalado que «cuidar del Vedat es cuidar de la calidad de vida de todos los torrentinos. Con esta acción reforzamos nuestro compromiso con la preservación de la masa forestal y la protección de la biodiversidad que alberga este enclave tan especial.»

Por su parte, el jefe de Protección Civil de Torrent, Paco Lona, ha añadido que «estos cañones manuales permiten mantener la humedad del terreno en las zonas más sensibles del Vedat y facilitan una respuesta más rápida en caso de conato de incendio. Son una herramienta fundamental dentro de nuestro dispositivo de seguridad.»

Con estas actuaciones, el Ayuntamiento de Torrent refuerza su compromiso con la preservación del medio ambiente y la protección de los espacios naturales que forman parte de la identidad del municipio.

Por otra parte, Torrent durante la ola de calor puso a disposición de los vecinos el ayuntamiento de la ciudad con aire acondicionado y agua fría para hacer más llevadera esta ola.

Así mismo, el Ayuntamiento de torrent junto a Aigües de l'Horta ha instalado este año 2 fuentes de agua refrigerada en la Av. Al Vedat: una frente al Ayuntamiento y otra frente al metro para disfrutar de agua fría.