Primera planta del garaje afectado. N.Roca.

«Sigo sin garaje casi un año después de la dana»

Es uno de los muchos casos de la zona cero en el que los vecinos reclaman soluciones urgentes, ya que «el garaje sigue inservible mientras las ayudas apenas cubren una fracción de los 550.000 euros necesarios para rehabilitarlo»

Nacho Roca

Catarroja

Martes, 2 de septiembre 2025, 01:02

Isabel todavía no puede guardar su coche en el garaje de su edificio en la calle Emili Ferrer de Catarroja. Casi un año después de ... la riada del 29 de octubre de 2024, el sótano sigue impracticable y lleno de secuelas estructurales que lo hacen inservible. Recuerda con claridad aquella noche en la que el agua entró con violencia hasta alcanzar tres metros de altura en algunas calles próximas. «Nos vino de sopetón, aquí no llovía y de repente el agua estaba a tres metros de altura», recuerda.

