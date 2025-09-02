Riba-roja coloca mallas para frenar los cañaverales junto al Turia La zona sufrió un incendio el pasado 2 de agosto y las llamas llegaron junto a un colegio

Paco Moreno Valencia Martes, 2 de septiembre 2025, 13:58

El alcalde de Riba-roja, Robert Raga, y el concejal de Medio Ambiente, José Luis Ramos, se han desplazado este martes a la zona quemada en agosto en la que se está instalando cerca de 5.000 metros cuadrados de malla geotextil para evitar el rebrote de las cañas. en las riberas del Turia.

La dana se llevó por delante todas las instalaciones que había para frenar el crecimiento de los cañaverales. Este tipo de malla se considera la herramienta más útil contra esta especie alóctona, que además aumenta el riesgo de incendios forestales y favorece los tapones en caso de fuertes lluvias y arrastres por los cauces.

El incendio ocurrido el pasado 2 de agosto, en el que intervinieron en su extinción cinco unidades de bomberos forestales y tres medios aéreos de la Generalitat, así como otros efectivos de Policía Local y Guardia Civil, quemó 1,5 hectáreas de vegetación. El fuego llegó al linde del colegio Camp de Túria, aunque no se tuvo que lamentar daños personales ni materiales de importancia.

El consistorio ya instaló recientemente malla geotextil en la zona interfaz del barranco de la Pedrera, entre las urbanizaciones de Valencia La Vella y Masía de Traver para evitar el peligro de incendio.

Hasta la fecha ha invertido cerca de 22.000 euros en ambas actuaciones y esta semana, el alcalde, en calidad de presidente de la Asociación de Municipios Vinculados al Parque Natural del Túria, se reunirá este miércoles con la consellería de Medio Ambiente para abordar diferentes aspectos relacionados con la seguridad y el mantenimiento del Turia.