Quart reclama la ampliación de un consultorio médico La alcaldesa Mora propone un local para mejorar el servicio en el PAI Molí d'Animeta

P. M. VALENCIA Lunes, 10 de noviembre 2025, 14:54

La alcaldesa de Quart de Poblet, Cristina Mora, ha emplazado este lunes a la Conselleria de Sanidad a trabajar por la construcción de un consultorio de salud más grande que el actual en la zona del PAI Molí d'Animeta, y ha ofrecido ya un espacio municipal que pueda satisfacer estas necesidades.

Cristina Mora, junto a la concejala de Salud Pública Local, Lucía Fernández, se ha reunido con el conseller Marciano Gómez, la directora general de Atención Primaria, Eva Suárez, y la directora general de Atención Hospitalaria, Asunción Perales, para abordar esta cuestión, derivada de la preocupación del equipo de gobierno de Quart de Poblet por garantizar una atención sanitaria óptima a toda la población ante el incremento poblacional en esta zona del municipio.

Tal como ha descrito Mora, «dado que el actual consultorio ya se va quedando pequeño respecto al número de habitantes, una cifra que va a seguir subiendo, debemos poner la salud en el centro y anticiparnos a las necesidades de atención primaria que vamos a tener en Quart de Poblet derivadas del crecimiento poblacional».

A partir de esta reunión, el Ayuntamiento emplaza a la Conselleria a seguir trabajando para la construcción de un consultorio más amplio, que sustituiría al actual, y complementaría al Centro de Salud de Quart de Poblet, y ha solicitado a la Conselleria establecer un calendario de trabajo conjunto para avanzar en el proyecto con las máximas garantías.

El nuevo consultorio estaría ubicado en una zona estratégica de expansión urbana, lo que permitiría ofrecer un servicio cercano a las nuevas familias, impulsando la cohesión social del barrio.

Quart de Poblet se encuentra en pleno proceso de crecimiento poblacional, lo que supondrá una mayor demanda de servicios médicos, por lo que la planificación anticipada resulta clave para garantizar una atención primaria eficiente.

En el encuentro con el conseller y las directoras generales se ha abordado también el futuro del Hospital de Mislata-Quart de Poblet, destinado a pacientes crónicos y salud mental. Además, se ha valorado la situación actual del Departamento de Salud de Manises, pasado un año y medio desde su recuperación para la gestión pública, punto en el que la alcaldesa ha trasladado su preocupación por el estado de las listas de espera en diferentes especialidades.

El compromiso de la alcaldesa Cristina Mora por una sanidad digna es firme. Cabe recordar que fue quien impulsó la creación de una Xarxa d'Alcaldies, con alcaldes y alcaldesas de 14 municipios, que trabajó para garantizar la recuperación de la gestión directa del Departamento de Salud de Manises, fiscalizando además el grado de cumplimiento de las normas de la reversión.

El objetivo del Gobierno de Quart de Poblet es que ninguna persona se quede atrás, garantizando todos los recursos necesarios para quienes más lo necesitan. Desde el equipo de Cristina Mora se aboga por un modelo público y universal de Sanidad, en el cual las personas reciban la atención adecuada a su situación. Invertir en sanidad pública es invertir en dignidad y oportunidades para todas las familias.