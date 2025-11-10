Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Pérez Llorca asegura que le corresponde a la dirección nacional del PP proponer el candidato para suceder a Mazón
Público asistente a un pleno en el Ayuntamiento de Paiporta. IRENE MARSILLA

El PP de Paiporta propone prorrogar en 2026 la suspensión de tasas

La portavoz popular, Chelo Lisarde, advierte de que el gobierno municipal de PSPV y Compromís no ha previsto la medida

P. M.

VALENCIA

Lunes, 10 de noviembre 2025, 12:52

Comenta

- El Partido Popular de Paiporta ha presentado este lunes una propuesta para su debate en el próximo Pleno Municipal con el objetivo de prorrogar durante todo 2026 la suspensión de varias ordenanzas fiscales que afectan directamente a familias, autónomos y pequeños negocios del municipio. Se trata de una medida que la Corporación Municipal aplicó este año, pero que no cuenta con continuidad en el proyecto de presupuestos presentado por el PSPV y Compromís para el próximo ejercicio.

La portavoz popular, Chelo Lisarde, ha explicado que «el gobierno local no ha previsto a renovación de estas exenciones, a pesar de que han servido para reducir la carga económica de muchos vecinos y negocios de Paiporta, además del margen económico suficiente del Ayuntamiento para mantener la suspensión».

Para el Partido Popular, no se puede comprender que el gobierno renuncie a mantener un alivio fiscal que ha demostrado contribuir al impulso económico a la recuperación de distintos sectores clave en Paiporta.

La suspensión de tasas se aplicó a: paso de vehículos a aceras, licencias urbanísticas, ocupación de vía pública, actividad en mercados y mercadillos, o instalación de mesas y sillas en terrazas, entre otras. También se aprobó a propuesta del Partido Popular, la exención de la tasa de licencia de actividad para negocios afectados por la riada de octubre de 2024, un apoyo que permitió reanudar la actividad.

«Si el gobierno local deja caer estas medidas, obligará a nuestros vecinos y negocios a asumir un gasto evitable en un momento en el que los incrementos de precios afectan a todas las familias. Desde el Partido Popular no lo vamos a permitir», ha indicado Lisarde, que defiende que la responsabilidad de un Ayuntamiento con capacidad económica es proteger a quienes sostienen el día a día de la ciudad.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Pepe Rodríguez destapa las personas que tienen prohibida la entrada a su restaurante: «Son unos necios, tontolabas»
  2. 2

    Gan Pampols: «Si mañana hay otra dana estamos peor preparados de lo que estábamos»
  3. 3 La gripe aviar obliga a confinar las gallinas de corral en 138 municipios valencianos
  4. 4 Un millar de personas se concentran en Valencia para exigir que se juzgue a Mazón por la gestión de la dana
  5. 5

    Dos llamadas y tres mensajes de Gan a Morant para formar su equipo: «No me respondió»
  6. 6

    «Las obras en la avenida Giorgeta nos han destrozado el negocio»
  7. 7

    La alta sociedad valenciana se da cita en el debut de Victoria Aznar
  8. 8

    Gan Pampols: «El nivel en Les Corts es deleznable, me asombra que la ciudadanía lo tolere»
  9. 9 Ayuso recibe el alta tras sufrir una bajada de tensión y tener que abandonar un acto en ambulancia
  10. 10

    «Ni olvido ni perdón» a las puertas de Mestalla

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias El PP de Paiporta propone prorrogar en 2026 la suspensión de tasas

El PP de Paiporta propone prorrogar en 2026 la suspensión de tasas