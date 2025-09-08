Picassent estrena recinto ferial y hace historia en unas Fiestas Mayores inolvidables Los conciertos de Rozalén y Coque Malla, la primera oda sinfónica a la Virgen de la Vallivana y el refuerzo de las tradiciones marcan la edición de 2025

Nacho Roca Picassent Lunes, 8 de septiembre 2025

El estreno del nuevo recinto ferial, de casi dos hectáreas, se ha convertido en el gran epicentro de la celebración. Más de 10.000 personas han disfrutado de una programación musical variada que ha tenido como protagonistas a Rozalén y Coque Malla, junto a una clara apuesta por la música en valenciano con Malifeta, Pep de la Tona y Naia. El balance no ha podido ser más positivo: un espacio amplio, accesible y con una acústica idónea que ha dado un salto de calidad a las noches festivas.

Uno de los momentos más emotivos de esta edición ha sido la primera oda sinfónica a la patrona de Picassent, la Virgen de la Vallivana. Bajo la batuta de Víctor Soria y con la composición de Hugo Chinesta, la banda sinfónica de la Sociedad Artístico Musical ofreció un espectáculo único que combinó música, luces y pirotecnia. El clímax llegó con la salida de la imagen de la ermita, acogida en pie por una plaza abarrotada.

La programación también ha reforzado los elementos más genuinos de la fiesta. Desde el concurso de pelota dulce, plato típico picassentí, hasta el de farolillos, con más de 200 familias participantes; pasando por el correfoc, el tradicional Canto de la Carxofa y les carreres de joies. Manifestaciones que han demostrado que tradición e innovación pueden convivir con fuerza en la agenda festiva.

Las celebraciones culminarán los días 9 y 10 de septiembre con los actos en honor al Santísimo Cristo de la Fe, entre ellos un concierto lírico con la Sociedad Musical l'Om y la tradicional coetà.

La alcaldesa de Picassent, Conxa García, ha subrayado que estas fiestas «serán recordadas durante muchos años dentro de nuestro afán de renovación y mejora de los servicios culturales y lúdicos, y también por nuestra voluntad de mantener vivas y potenciar nuestras tradiciones».