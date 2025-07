Picassent cierra la piscina municipal para vaciarla al detectar heces

Paco Moreno Valencia Martes, 29 de julio 2025, 12:56 Comenta Compartir

Al menos durante una semana permanecerá cerrada la piscina municipal de Picassent, según anunció el Ayuntamiento. El motivo no es otro que la contaminación del agua por heces, una práctica que por desgracia está afectando este verano a varias instalaciones de la provincia de Valencia.

«Debido al incivismo de algunos usuarios, nos hemos visto obligados por prevención a cerrar la piscina de verano, al menos durante una semana para vaciarla y limpiarla por completo». informaron fuentes municipales.

A preguntas de LAS PROVINCIAS, descartaron una alternativa como la depuración del agua sin tener que vaciar todo el vaso de la piscina. Los técnicos municipales tomaron esta decisión tras una analítica del caudal.

Las reacciones no se hicieron esperar. «A lo mejor va siendo hora de que pongáis cámaras de vigilancia y se castigue a los culpables, no hay derecho que estemos pagando la cuota de socios + 1 euros diario y nos quedemos sin piscina cada dos por tres; los niños quieren disfrutar las vacaciones no quedarse sin piscina», dijo una afectada.

«Igual una solucion es que la entrada de los menores de 18 años sea acompañados de adultos asi se les acaba la tonteria», recomendó otro usuario. También había quien apuntaba a una posible explicación: «Lo que tampoco puede ser es que los niños pequeños que llevan pañal, los metan sin el pañal de agua correspondiente y que cuando vas a decirles algo a los padres encima te digan que es que al niño no le gusta».

Finalmente, hubo quien encontró una explicación mucho más sencilla: «Alguien se ha dejado la puerta de la granja de cerdos abierta y se han colado en la piscina. A ver si aparte de la denuncia corren con todos los gastos de limpieza, vaciado y llenado de la piscina».

Temas

Agua

Picassent