Picanya proyecta un paseo peatonal en un tramo junto al Poyo

El Ayuntamiento presenta la memoria para consolidar el cauce con muros de contención

Paco Moreno

Paco Moreno

Valencia

Lunes, 22 de septiembre 2025, 14:04

El Ayuntamiento de Picanya ha presentado ante el Ministerio de Política Territorial la 14ª memoria valorada para la reconstrucción del municipio, en concreto la consolidación con taludes de una parte del barranco del Poyo, con el fin de abrir un paseo peatonal en la calle Sol.

Por un lado, la obra incluye la construcción de un muro de contención que protegerá y estabilizará las viviendas situadas junto al barranco, haciéndolas más seguras ante futuros episodios meteorológicos, indicaron fuentes municipales.

Por otro, plantea la creación de un paseo peatonal y totalmente accesible, pensado como un espacio de ocio, encuentro y convivencia vecinal. El diseño integra zonas verdes, arbolado y elementos propios del entorno urbano de Picanya, reforzando la identidad del municipio y haciendo más agradable el día a día.

Este nuevo vial se concibe como una prolongación natural de la calle Sol, conectando la pasarela Maria Cambrils con el puente de la calle Valencia. «Una conexión segura y cómoda, especialmente pensada para niños, familias y peatones», añadieron. La inversión prevista en la memoria valorada asciende a 2.849.228 euros.

