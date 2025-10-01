Picanya prosigue el derribo de casas junto al talud caído en el barranco del Poyo El Ayuntamiento alcanza un acuerdo con los propietarios para adquirir siete inmuebles en la zona más afectada por la dana del 29-0

Paco Moreno Valencia Miércoles, 1 de octubre 2025, 17:47

El Ayuntamiento de Picanya ha alcanzado un acuerdo con los propietarios para adquirir siete inmuebles en la calle Almassereta, donde la noche de lunes se vino abajo un talud del cauce del barranco del Poyo. El motivo fueron las lluvias caídas durante la alerta roja, que provocaron el derrumbe.

El alcalde Josep Almenar confirmó este miércoles el número de acuerdos al que se ha llegado mientras prosigue la demolición de las primeras casas. Estas demoliciones no tienen que ver con el incidente, sino con la construcción de una nueva pasarela peatonal, en marcha por parte del Ministerio de Transportes.

El Gobierno alcanzó un acuerdo con Picanya y Paiporta para construir varios puentes y pasarelas, que casi un año después de la dana siguen todavía sólo con los primeros cimientos y pilares de las estructuras.

Con motivo de la reconstrucción, el Ejecutivo se «repartió» con la Generalitat y la Diputación la reconstrucción de infraestructuras. Mientras que las instituciones valencianas acometen ahora los últimos encargos, en el otro caso sigue lejos la fecha de finalización.

En la zona del derrumbe es donde debe construirse uno de los estribos de la pasarela, cuyo acceso necesita la demolición de algunos inmuebles. La dana dejó algunos maltrechos, por lo que es posible que el número de siete aumente a corto plazo.

Fuentes de la Confederación Hidrográfica del Júcar indicaron que en la zona derrumbada no habían llegado a actuar, dado que es donde debe construirse el estribo de la pasarela. Aguas arriba sí que se ha hecho un muro de contención con escollera sobre el talud.

Las mismas fuentes apuntaron que dentro de escasas fechas proseguirá la construcción del estribo. Estos trabajos se complementarán por parte de la Confederación con la consolidación y estabilización del talud que resultó dañado.

Mientras tanto, y con el objetivo de asegurar la seguridad de las personas, la decisión es que se acordone la zona con una doble protección, con el fin de prevenir cualquier posible accidente hasta que acaba la obra de emergencia en el barranco.

El Ayuntamiento ha presentado una memoria para levantar un muro de contención y urbanizar un paseo en la calle del Sol, a unos metros del derrumbe. Esto se hará con parte de los fondos concedidos por el Ministerio de Política Territorial.