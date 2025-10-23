Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Los artistas en pleno trabajo, con el piano cubierto de barro. LP

Un piano cubierto de barro volverá a sonar en el Museo de la Rajoleria de Paiporta

El músico Néstor Calderer y el artista sonoro Edu Comelles presentan el proyecto «304558», una obra que transforma la destrucción en memoria y sonido

P. M.

VALENCIA

Jueves, 23 de octubre 2025, 10:56

El 29 de octubre de 2024, el músico paiportino Néstor Calderer vio cómo su piano de media cola Schimmel nº 304558 era arrastrado por la fuerza del agua durante la dana que golpeó la localidad. El instrumento, de más de doscientos kilos quedó sumergido, cubierto de barro y en silencio. Sin embargo, las cuerdas resistieron, convirtiéndose en símbolo de resiliencia y memoria.

A partir de aquel hecho, Calderer, junto con el artista sonoro Edu Comelles, iniciaron un proyecto de recuperación sonora del instrumento. «304558» es el resultado de esa investigación: una obra que une música experimental, electrónica y arte sonoro para explorar la fragilidad, la fuerza de la naturaleza y la capacidad humana para reconstruirse tras la destrucción.

La obra se estrenó en el Festival dels Horts de Picanya y, desde entonces, ha viajado a otros espacios culturales como el Mèdol centre d'arts Contemporànies de Tarragona, donde ha continuado su trayectoria como pieza de reflexión artística y sonora sobre la memoria y el paso del tiempo.

Ahora, «304558» regresa simbólicamente a Paiporta, al lugar donde nació su historia, como parte del acto «Memoria de la DANA», en un concierto que pondrá en diálogo el piano original sumergido con un piano vivo, generando un contraste entre ausencia y presencia, silencio y sonido.

La actuación tendrá lugar en el Museu de la Rajoleria, espacio dedicado a la memoria, la cultura y el patrimonio local, dentro de un programa que une arte, tecnología y emoción para transformar la devastación en recuerdo y esperanza.

El concierto tendrá lugar el lunes 27 de octubre en el Museu de la Rajoleria, dentro del acto «Memoria de la DANA», una propuesta de recuerdo y conmemoración del Día de la dana en Paiporta.

