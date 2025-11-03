Paterna registra la cifra de paro más baja en 15 años y lidera la creación de empleo en la provincia Con 4.290 personas desempleadas y 3.874 nuevos contratos en septiembre, el municipio consolida su posición como motor económico e industrial de la Comunitat Valenciana

Nacho Roca Paterna Lunes, 3 de noviembre 2025, 15:04

Paterna sigue marcando el paso en materia de empleo. El municipio ha cerrado el mes de septiembre con 4.290 personas en paro, la cifra más baja de los últimos quince años, según los datos publicados por el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE).

El descenso respecto al mes anterior es de 132 personas, y de 357 si se compara con el mismo periodo del año pasado. Unos datos que el alcalde, Juan Antonio Sagredo, ha calificado de «muy positivos», destacando que «Paterna es una ciudad de oportunidades laborales que se consolida como locomotora de creación de empleo, atracción de inversiones y referente económico de la Comunitat Valenciana».

El municipio no solo ha logrado reducir el desempleo, sino que además vuelve a encabezar la contratación en toda la provincia de Valencia, con un total de 3.874 nuevos contratos firmados durante septiembre. De ellos, casi un 29% corresponden al sector industrial, un dato que refuerza la fortaleza y diversificación del tejido empresarial local.

Sagredo subraya que estos resultados «avalan las políticas de fomento del empleo y el emprendimiento impulsadas desde hace más de una década, junto a la inversión en innovación y la modernización de las áreas empresariales, fruto de la colaboración público-privada».

Con más de 77.000 habitantes y 58.557 personas afiliadas a la Seguridad Social —53.310 en el Régimen General y 5.247 autónomos—, Paterna consolida su papel como polo de atracción de inversiones y sede de nuevas empresas, gracias a la actividad de sus seis áreas industriales y a un entorno que combina crecimiento económico con calidad de vida.