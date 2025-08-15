Paterna refuerza la vigilancia en La Vallesa con control 24 horas y tecnología contra incendios El operativo especial, activo durante el puente de agosto, combina cámaras térmicas, drones y riegos preventivos para proteger las 2.000 hectáreas del bosque

Nacho Roca Paterna Viernes, 15 de agosto 2025, 08:16

El Ayuntamiento de Paterna mantiene un despliegue sin precedentes para proteger el paraje natural de La Vallesa y las zonas boscosas del municipio ante el riesgo extremo de incendios forestales decretado por la Generalitat Valenciana para este puente del 15 de agosto.

El centro neurálgico del operativo es la Torre de Vigilancia, un punto estratégico que controla visualmente, día y noche, las casi 2.000 hectáreas de masa forestal. Desde allí, la Brigada de Vigilancia Forestal —con seis operarios activos entre junio y septiembre— supervisa el terreno apoyada por cámaras térmicas, estación meteorológica y base para drones.

La Unidad de Medio Ambiente de la Policía Local coordina el resto de recursos, entre ellos el vehículo de la Unidad de Vigilancia Especializada con Dron (UVED), que dispone de cuatro aeronaves —una de última generación—, monitor de transmisión en directo y oficina móvil para elaborar informes sobre el terreno.

A estas medidas se suma el sistema Guardian, con 20 cañones de agua distribuidos en puntos clave de La Vallesa y su interfaz urbano-forestal. Esta infraestructura, una de las mayores de Europa, emplea agua reciclada para hidratar la vegetación, reducir la temperatura y crear barreras de humedad que dificultan la propagación del fuego.

Con vigilancia ininterrumpida, tecnología puntera y medidas sostenibles, Paterna se consolida como referente autonómico en la prevención de incendios, blindando su principal pulmón verde y garantizando la seguridad de los vecinos.