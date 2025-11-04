Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

El alcalde Sagredo deposita una flor a los pies del monumento. LP

Paterna estrena un monolito dedicado a los bebés nacidos sin vida

La escultura está ubicada en un parterre en el interior del Cementerio Municipal

P. M.

VALENCIA

Martes, 4 de noviembre 2025, 16:11

El Ayuntamiento de Paterna inauguró en la pasada festividad de Todos los Santos un monolito en homenaje y recuerdo a los bebés nacidos sin vida o fallecidos al poco tiempo de nacer, dando así respuesta a la solicitud de la Asociación Nubesma, Asociación Valenciana de Apoyo al Duelo Gestacional y Neonatal, que trabaja en el acompañamiento de las familias que han atravesado este tipo de pérdida.

El monumento, situado en un parterre del Cementerio Municipal, ofrece a las familias paterneras un espacio simbólico donde poder rendir memoria y mantener vivo el recuerdo de esas pequeñas vidas que, aunque breves, dejaron una huella eterna.

Con esta iniciativa, el Ayuntamiento quiere acompañar en su duelo a las familias que han sufrido una de las experiencias más duras que puede afrontarse, ofreciéndoles un lugar de consuelo, respeto y recogimiento.

Asimismo, el consistorio reafirma su compromiso con esta causa, recordando que cada 15 de octubre Paterna se suma a la conmemoración del Día Internacional de la Pérdida Gestacional, Perinatal y Neonatal iluminando la fachada del Ayuntamiento con los colores azul y rosa, como muestra de apoyo, empatía y visibilidad hacia las familias afectadas.

