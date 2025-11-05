Paterna aprueba unos presupuestos de más de 75 millones para 2026 que consolidan su modelo de Gran Ciudad El Ayuntamiento mantiene la deuda cero y unos de los impuestos más bajos del país, con el foco en la seguridad, el empleo y la limpieza

Nacho Roca Paterna Miércoles, 5 de noviembre 2025, 14:38

El Ayuntamiento de Paterna ha aprobado en Junta de Gobierno Local los Presupuestos Municipales para 2026, que ascienden a más de 75 millones de euros. Las cuentas consolidan el modelo de ciudad impulsado por el actual equipo de gobierno, basado en la seguridad, el empleo y la limpieza, y mantienen la deuda cero y unos de los impuestos más bajos del país.

El alcalde de Paterna, Juan Antonio Sagredo, ha definido los presupuestos como responsables, eficientes y equilibrados. Según ha explicado, garantizan la continuidad de los servicios públicos y de las políticas sociales, al tiempo que refuerzan el compromiso con la estabilidad financiera. Sagredo ha destacado que el próximo ejercicio priorizará el refuerzo de la seguridad y las emergencias, el apoyo a la creación de empleo y a las empresas locales, la mejora de la limpieza urbana y casi 20 millones de euros en inversiones para modernizar infraestructuras, parques y espacios públicos.

El primer edil ha avanzado que 2026 supondrá un récord histórico en becas educativas y deportivas, reafirmando el compromiso del Gobierno local con la igualdad de oportunidades y el apoyo a las familias. Además, ha anunciado una mejora significativa en el servicio de limpieza y recogida de residuos, que se logrará gracias a la renovación de maquinaria, la ampliación de personal y la optimización de rutas.

Sagredo ha subrayado también que Paterna continuará avanzando hacia una ciudad más segura y preparada ante posibles emergencias, con más medios, mejor coordinación y mayor inversión en prevención y protección ciudadana. El alcalde ha recordado que el municipio registra actualmente las cifras de desempleo más bajas de los últimos 15 años, fruto de una gestión económica responsable y de la apuesta por el emprendimiento y la generación de oportunidades.

Por su parte, el concejal de Hacienda, Roberto Usina, ha señalado que estos presupuestos reflejan la buena salud financiera del Ayuntamiento y su capacidad para seguir aumentando las oportunidades y la calidad de vida de todos los vecinos y vecinas de Paterna. El edil ha confirmado que el siguiente paso será elevar las cuentas al Pleno municipal para su aprobación definitiva.

Sagredo ha concluido asegurando que el equipo de gobierno seguirá trabajando para que Paterna continúe consolidándose como una de las mejores ciudades de España.