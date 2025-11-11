Paterna amplía el Cementerio Municipal con 148 nichos y 354 columbarios La actuación, con una inversión de 285.000 euros, responde al crecimiento de población

El Ayuntamiento de Paterna ha ampliado el Cementerio Municipal con la construcción de 148 nuevos nichos sencillos y 354 columbarios, en una actuación que ha contado con una inversión cercana a los 285.000 euros.

Esta nueva ampliación responde al crecimiento sostenido de la población de Paterna, que ya supera los 77.000 habitantes, y forma parte de la planificación del equipo de gobierno para garantizar el correcto dimensionamiento y mantenimiento de los servicios públicos conforme a la evolución demográfica de la ciudad.

Las nuevas estructuras se han ejecutado en los bloques 4D y 4E del recinto municipal, siguiendo el diseño homogéneo proyectado para el conjunto y con el objetivo de dar respuesta a las necesidades de espacio previstas a medio y largo plazo.

A este respecto, la Teniente Alcalde de Fomento y Gestión, Mercedes Navarro, ha destacado este martes que «estas actuaciones se planifican con previsión, atendiendo al crecimiento ordenado y armónico del recinto y a la demanda que genera una ciudad en crecimiento como Paterna».

La disposición de los nuevos espacios funerarios se ha proyectado mediante la creación de dos bloques de nichos sencillos de cuatro alturas a una cara, y columbarios de seis alturas en la cara opuesta, optimizando el aprovechamiento del espacio disponible.

En este sentido, Navarro ha anunciado que «ya se está trabajando en una nueva licitación para la construcción más nichos durante el próximo año, así como en distintas actuaciones de mejora y acondicionamiento del entorno del camposanto».

Con esta actuación, el Ayuntamiento de Paterna supera el millón de euros invertido en la última década en obras de construcción, ampliación y mejora del Cementerio Municipal, reafirmando su compromiso con la planificación responsable y el mantenimiento de unas instalaciones acordes al crecimiento de la ciudad.

