Urgente Localizan una nave donde desguazaban vehículos de la dana para vender las piezas a otros países
Colocación del césped artificial. LP

Paiporta ultima la reparación del campo de fútbol El Terrer

La instalación deportiva estará lista en septiembre para que los clubes puedan entrenar

A. Talavera

Alzira

Martes, 12 de agosto 2025, 11:24

La dana arrasó con todas las instalaciones deportivas de Paiporta. Esto ha obligado a los clubes a buscar espacios para entrenar y jugar en otros pueblos durante la pasada temporada. Sin embargo, la nueva temporada que comenzará en septiembre, algunos clubes podrán volver a casa.

Y es que la reconstrucción del campo de fútbol El Terrer está ya en su fase final con la colocación del césped artificial que acabará en las próximas semanas. Esto permitirá que en septiembre los tres clubes de fútbol puedan utilizar estas instalaciones hasta que el campo del Palleter está también reformado.

Las obras en este campo de fútbol comenzaron en junio cuando las máquinas entraron para preparar el terreno. Obras iniciadas por el Ayuntamiento de Paiporta para adecuar la instalación y prepararla para la entrada del nuevo tapete.

Cabe recordar que el pasado mes de marzo la Federació de Futbol de la Comunitat Valenciana firmó un acuerdo junto al Ayuntamiento de Paiporta para dar inicio a las obras de El Terrer y colaborar así en la vuelta del fútbol a esta localidad.

